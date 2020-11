Uusi ETNdigi julkaistiin – vankka paketti tietoturvasta

ETN on julkistanut uuden ETNdigi-erikoislehtensä. Numero 2/2020 keskittyy ennen kaikkea tietoturvaan. Ilmaisessa lukupaketissa on artikkeleita IoT-datan suojaavista muistipiireistä, sulautettujen järjestelmien Trust-alustasta, datankeruusta, analogiapiirien simuloinnista ja monesta muusta aiheesta.

Uusin ETNdigi on julkaistu englanninkielisenä. Lehteen on artikkelien lisäksi koottu viime aikojen tärkeimmät uutiset sulautetun tekniikan alueelta. Kahdessa In Focus -artikkelissa kerrotaan Nokia-puhelinten suunnittelusta ja turvallisen IoT-yhteyden kehittämisestä.

ETNdigi 2/2020 sisällysluettelo:

Lehden voi lukea täällä.