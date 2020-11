POCO määrittelee halpapuhelimen uusiksi

Xiaomin sivubrändi POCO esitteli tänään uuden halpamallin, joka yhtiön mukaan määrittelee uusiksi koko halpapuhelimen idean. Sanoille on myös katetta. Black Friday -tarjouksena POCOn M3 tuo paljon ominaisuuksia reilulla satasella.

POCOlle oli tänään tärkeä päivä. Yhtiö ilmoitti itsenäistymisestään sekä uudesta POCP Globalin toimitusjohtajasta, joka on Kevin Qiu. – POCO tuo kaiken, mitä tarvitset eikä mitään, mitä et tarvitse. Keskitymme yhä tuomaan innovatiivista tekniikkaa kuluttajille ilman mitään tarpeetonta, Qiu määritteli.

Yhtiöllä on kolme tuotelinjaa. F yrittää kisata lippulaivamallien kanssa, M tuo edullisia malleja keskihintaluokkaan ja nyt M-sarja uudistaa halpapuhelimet. M3 on ensimmäinen malli ja erottuu 6000 milliampeeritunnin akulla sekä 18 watin latauksella. Näin suurta akkua halpamalleissa ei ole aiemmin ollut.

Kameran pääkenno on 48 megapikselin anturi. Sen rinnalla on 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera, joka tuo bokeh-kuvaamisen muotokuviin. Lisäksi M3:een on tuotu monia kuvausalgoritmeja, joita halpamalleissa ei ole tyypillisesti nähty. Näitä ovat esimerkiksi yökuvaus, time lapse -toiminto ja väritarkennus, jossa kuvan tausta muunnetaan mustavalkokuvaksi.

Näyttö on 6,63-tuumainen ja FHD+-laatuinen. Prosessori on Qualcommin 600-sarjaa (Snapdragon 662), keskusmuistia 4 gigatavua ja tallennustilaa joko 64 tai 128 gigatavua. 5G-tukea ei tässä hintaluokassa vielä ole kellään, eikä M3 tee poikkeusta.

M3 maksaa joko 149 tai 169 dollaria (64/128 gigatavua). Black Friday -tarjouksena laitteet saa nyt esimerkiksi Amazonin verkkokaupasta 129 tai 149 dollarin hintaan. 64 gigatavun massamuistilla POCO M3 maksaa siis nyt alle 110 euroa.