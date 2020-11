Samsungin uutuudet tuovat lisää halpamalleihin

Samsung esitteli eilen kaksi uutta halvempaa mallia A-sarjaansa. Galaxy A12 ja Galaxy A02s tuovat edullisempien puhelimien valikoimaan esimerkiksi pitkän akkukeston, useita kameroita ja suuren näytön.

Samsungin Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblomin mukaan uutuudet osoittavat, että yhtiö haluaa kehittää tuotteita kaikilla hintatasoilla. - Uutuudet lisäävät syvyyttä A-sarjaamme ja tuovat asiakkaidemme saataville tärkeimmät Galaxy-ominaisuudet fantastisella hinnalla, Engblom hehkuttaa.

Galaxy A02s- ja A12 -puhelimissa on 6,5 tuuman HD+ Infinity-V -näyttö. 5000 milliampeeritunnin akku latautuu 15 watin teholla. Molemmissa puhelimissa on tehokkaat kamerat.

Galaxy A12:ssa on 48 megapikselin pääkamera, A02s:ssä 13 megapikselin pääkenno. Galaxy A12:ssa on myös 5 megapikselin ultralaajakulmainen kamera upeiden maisemakuvien ottamiseen. Molemmissa puhelimissa on lisäksi 2 megapikselin syvyyskamera syväterävyystehosteita varten sekä 2 megapikselin makrokamera tarkkaan lähikuvaukseen.

Samsung Galaxy A12:n suositushinta on 179 ja Galaxy A02s:n 159 euroa. Molempien puhelinmallien myynti alkaa vuoden 2021 alussa. Lisätietoja uusista A-sarjalaisista löytyy Samsungin sivuilta.