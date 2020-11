OnePlus 9 huhuissa: markkinoiden tehokkain?

OnePlus on tänä vuonna julkistanut kolme kehuttua puhelinta. OnePlus 8 ja 8 Pro saivat seurakseen siihen asti markkinoiden edullisimman 5G-puhelimen, kun OnePlus Nord julkistettiin keväällä. Nyt verkossa kohistaan tulevan OnePlus 9:n suorituskykylukemista.

Useampi twitteristi on jakanut verkkoon vuotaneita benchmark-testituloksia ja niiden perusteella tuleva puhelin esittää ison haasteen muille valmistajille. Esimerkiksi Geekbench 5 -testissä laite on saanut yhden ytimen testissä tuloksen 1122, mikä on toistaiseksi kovin Android-laitteiden noteeraus.

Testituloksista selviää, että OnePlus 9 perustuu Qualcommin Snapdragon 875 -piirisarjaan. Tätä piirisarjaa ei vielä virallisesti ole. Qualcomm aikoo esitellä Snapdragon-perheen seuraavan lippulaivan Snapdragon Tech Summitissa ensi viikolla.

Verkossa tiedetään myös ”varmasti”, että OnePlus 9:n akku ladataan 100 watin teholla. Tällä hetkellä OnePlussan nopein lataustekniikka on 8T-mallin käyttämä Warp65. Se on testinkin perusteella yksi tämän hetken nopeampia lataustekniikoita.

Warp65-tekniikka nojaa pitkälti siihen, että OnePlus jakoi 8T-mallin akun kahteen kennoon, joihin molempiin syötettiin virtaa samanaikaisesti. Samalla latausjärjestelmään lisättiin joukko piirejä, joilla latausvirtaa, jännitettä ja lämmönmuodostumista monitoroidaan.

100 watin lataaminen edellyttää sekin uusia innovaatioita. Erityisesti lämmönhallinta on iso haaste. Tiettävästi viisaampia ollaan jo maaliskuussa, jossa OnePlussan uskotaan esittelevän seuraavan lippulaivamallinsa.