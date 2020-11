Suomalainen Tetra-puhelimia huoltava ja viranomaisradioiden lisälaitteita kehittävä Virve Tuotteet ja Palvelut Oy on yhdessä Stop Noise Finland Oy:n kanssa tuonut markkinoille älypuhelimiin liitettävän Hybrid X -käyttölaitteen. Se käytännössä muuntaa tavalliset 4G- ja 5G-puhelimet viranomaislaitteiksi.

Korealainen operaattori SK Telecom on tehnyt varsin yllättävän aluevaltauksen, ota esimerkiksi suomalaisoperaattoreilta olisi vaikea odottaa. Yhtiö on itse kehittämänsä tekoälypiirin nimeltä SAPEON X220. Samalla SK kertoi, mihin se aikoo tekoälypiiriään käyttää.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2020 tunnustuspalkinnon kvanttilaskennan kehitystyöstä Aalto-yliopiston ja VTT:n professorille Mikko Möttöselle. Säätiö antaa tunnustuksen uraauurtavasta ja pitkäjänteisestä perusfysiikan tutkimustyöstä siihen osallistuneille lahjakkaille ihmisille ja heidän saavutuksilleen.

Microchipin kehittämään sarjamuotoiseen SRAM-muistiin on sulautettu haihtumattomia bittejä. Jos tehonsyöttöön tulee katkos, tämän EERAM-tyyppisen piirin SRAM-lohkon datasisältö siirretään sisäisesti haihtumattomiin muistisoluihin. Kun katkos on ohi, haihtumaton sisältö palautetaan SRAM-lohkoon ja piirin toiminta SRAM-muistina jatkuu kuten ennenkin.

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti tietoturvaa. Nyt haluamme kuulla, mikä artikkeleista on mielestäsi paras. Osallistuminen kannattaa, sillä palkintona on upea OnePlus Nord N10 5G.

Koronapandemia on koetellut elektroniikka-alaa laajasti tänä vuonna, mutta tällä hetkellä kaikki tunnusluvut osoittavat ylöspäin. Verkossa komponentteja myyvän Digi-Keyn Euroopan liiketoiminnan kehityksestä vastaavan Ian Wallacen mukaan käänne tapahtui lokakuussa.

5G yleistyy nyt nopeaa vauhtia. Telia kertoo, että viime viikolla rikottiin tärkeä rajapyykki, kun ensimmäistä kertaa yli puolet operaattorin myymistä laitteita oli 5G-malleja.

Analog Devices on tuonut tarjolle AD7134-muuntimen, joka yksinkertaistaa huomattavasti etupään suunnittelua alueella DC-350 kilohertsiä. Mullistus perustuu uuteen arkkitehtuuriin, jonka ansiosta muuntimessa ei tarvita suodinta signaalin aliaksen poistoon.

OnePlus on tänä vuonna julkistanut kolme kehuttua puhelinta. OnePlus 8 ja 8 Pro saivat seurakseen siihen asti markkinoiden edullisimman 5G-puhelimen, kun OnePlus Nord julkistettiin keväällä. Nyt verkossa kohistaan tulevan OnePlus 9:n suorituskykylukemista.

Farnell on esitellyt trimmatun version koululaisten opiskeluvälineeksi kehitetystä micro:bit-korttitietokoneesta. Ensimmäisen version tapaan BBC:n tukemassa projektissa kehitetty kortti saa nopeamman prosessori, enemmän muistia, sekä mikrofonin ja kaiuttimen.