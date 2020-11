Tehtaan ovat täynnä erilaisia kaapelointeja erilaisiin toimilaitteisiin, antureihin ja järjestelmiin. Tulevaisuus älytehdas – johon usein viitataan termillä Teollisuus 4.0 – kaipaa kuitenkin skaalautuvaa, turvallista ja tehokasta ratkaisua. TSN-tuen myötä ethernet näyttää olevan erittäin varteenotettava ehdokas.

Tietoturvayhtiö Check Point Software varoittaa mobiilikäyttäjiä QR-koodien turvallisuusriskeistä, sillä niiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronapandemian aikana. Hakkerit pyrkivät hyötymään QR-koodien uudesta suosiosta ja korvaavat aitoja QR-koodeja koodeilla, jotka käynnistävät haitallisen URL-osoitteen tai yrittävät ladata haittaohjelmia.

Auto kehittyy nyt kovaa vauhtia. Sen käyttövoima on vaihtumassa, mutta vieläkin isompi muutos on se, että autosta tulee ohjelmistoalusta. Iso osa jopa kymmenistä miljoonista koodiriveistä voidaan toteuttaa valmiina pakettina.

Koronapandemia jatkuvine messujen peruuntumisineen on ollut kova isku monelle messujärjestäjälle. Tällä hetkellä moni järjestäjä käy eloonjäämissotaa ja odottaa rokotetta ja paluuta normaaliin. Ruotsalainen Bra Mässor ei selviytynyt.

Suomalainen Tetra-puhelimia huoltava ja viranomaisradioiden lisälaitteita kehittävä Virve Tuotteet ja Palvelut Oy on yhdessä Stop Noise Finland Oy:n kanssa tuonut markkinoille älypuhelimiin liitettävän Hybrid X -käyttölaitteen. Se käytännössä muuntaa tavalliset 4G- ja 5G-puhelimet viranomaislaitteiksi.

Korealainen operaattori SK Telecom on tehnyt varsin yllättävän aluevaltauksen, ota esimerkiksi suomalaisoperaattoreilta olisi vaikea odottaa. Yhtiö on itse kehittämänsä tekoälypiirin nimeltä SAPEON X220. Samalla SK kertoi, mihin se aikoo tekoälypiiriään käyttää.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2020 tunnustuspalkinnon kvanttilaskennan kehitystyöstä Aalto-yliopiston ja VTT:n professorille Mikko Möttöselle. Säätiö antaa tunnustuksen uraauurtavasta ja pitkäjänteisestä perusfysiikan tutkimustyöstä siihen osallistuneille lahjakkaille ihmisille ja heidän saavutuksilleen.

Microchipin kehittämään sarjamuotoiseen SRAM-muistiin on sulautettu haihtumattomia bittejä. Jos tehonsyöttöön tulee katkos, tämän EERAM-tyyppisen piirin SRAM-lohkon datasisältö siirretään sisäisesti haihtumattomiin muistisoluihin. Kun katkos on ohi, haihtumaton sisältö palautetaan SRAM-lohkoon ja piirin toiminta SRAM-muistina jatkuu kuten ennenkin.

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti tietoturvaa. Nyt haluamme kuulla, mikä artikkeleista on mielestäsi paras. Osallistuminen kannattaa, sillä palkintona on upea OnePlus Nord N10 5G.

Koronapandemia on koetellut elektroniikka-alaa laajasti tänä vuonna, mutta tällä hetkellä kaikki tunnusluvut osoittavat ylöspäin. Verkossa komponentteja myyvän Digi-Keyn Euroopan liiketoiminnan kehityksestä vastaavan Ian Wallacen mukaan käänne tapahtui lokakuussa.