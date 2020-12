Qualcommin uusin mullistaa kamerat

Qualcomm jatkoi Snapdragon Tech Summitissa uuden 888-lippulaivansa esittelyä. Tarkempien teknisten tietojen perusteella selviää, että kyse on ensimmäisestä sovellusprosessorista, jossa hyödynnetään Arm:n tehokkainta Cortex-X1-ydintä. Eniten puhuttavat kuitenkin alustan kameraominaisuudet.

Cortex-X1 on suoritinydin, jonka Arm esitteli alkuvuodesta. Tähän asti sitä ei ole nähty kaupallisissa prosessoritoteutuksissa. X1:n isona etuna pidetään sitä, että käskykanta on aiempaa muokattavampi. SD888:lla Qualcommin räätälöimä ydin on Kryo 625, joka on 25 prosenttia aiempia ytimiä tehokkaampi. Kaikkiaan prosessorilla on kahdeksan ydintä: X1:n isäksi kolme A78-ydintä ja neljä A55-ydintä.

Snapdragon-huippumallit ovat aina olleet erittäin suorituskykyisiä. Käyttäjien kannalta isoin uudistus 888-piirin myötä saadaan ehkäpä kuitenkin kameraominaisuuksiin. Qualcommin mukaan Snapdragon 888 muuntaa mobiililaitteet ammattikameroiksi.

Väite on kova, mutta sille on myös katetta. Piirin kuvankäsittely tapahtuu Spectra 580ISP -kolmoisprosessorilla. Alusta on ensimmäinen Snapdragon-piiri, joka pystyy sieppaamaan datan kolmesta kamerasta samanaikaisesti. Kaikkiaan kuvaprosessori käsittelee jopa 2,7 gigapikseliä sekunnissa.

Suorituskykyä hyödynnetään SD888-piirillä monin tavoin. Käyttäjät voivat esimerkiksi ottaa sarjakuvia 120 kuvan sekuntinopeudella. Nopeuden ansiosta kuvista tulee tarkkoja myös nopean liikkeen kuvauksessa.

Kuvaprosessorin ansiosta SD888-pohjainen puhelin voi kuvata kolmea 4K HDR -tasoista videota samanaikaisesti. Uusi 4K HDR ja laskennallinen HDR-videotallennus tarjoavat parannuksia väriin, kontrastiin ja yksityiskohtiin. Qualcomm Spectra 580 ISP esittelee myös uuden matalan valon arkkitehtuurin, jolla saadaan tallennettua entistä paremmin valaistuja otoksia jopa pimeässä, Qualcommin mukaan vain 0,1 luxin valossa. Mukana on myös 10-bittinen värisyvyys HEIF-muodossa, jolla voidaan ottaa valokuvia yli miljardilla värisävyllä.

Alusta vie älypuhelimia eteenpäin monella muullakin tavalla. Snapdragon 888 tukee esimerkiksi sadan watin QuickCharge 5 -tekniikkaa, jolla puhelimen akku saadaan 50-prosenttisesti täyteen jopa viidessä minuutissa. X60-modeemi lisää kantoaaltojen yhdistämisen 5G-yhteyksiin.

SD888-piiri on myös ensimmäinen älypuhelinpiiri, jossa hyödynnetään pöytäkoneista tuttua hypervisor-tekniikkaa. Sen avulla voidaan jakaa eri profiileja, kuten eri käyttöjärjestelmiä pöytäkoneissa. Hypervisorin avulla sovellukset voivat datansa piilossa muilta käyttöjärjestelmän sovelluksilta.