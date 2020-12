Drone-määräykset muuttuvat vuodenvaihteessa

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan vuoden viimeisenä päivänä. Asetus tuo paljon muutoksia suomalaiskäyttäjille, esimerkiksi velvollisuuden rekisteröityä vaikka olisikin vain harrastaja.

Euroopan unionin asetusta dronejen käyttämisestä aletaan soveltaa 31.12.2020 alkaen. Jatkossa kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

Suomessa ilmoitus dronen lennättämisestä on aiemmin koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät jatkossa vain ne dronekäyttäjät, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Kaikki kamerallisia droneja lennättävät dronejen käyttäjät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Kaikkien dronejen käyttäjien tulee jatkossa myös perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tavallisille droneharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

Rekisteröityminen ja mahdollisuus verkkokokeeseen avautuvat vuodenvaihteen tuntumassa. Tarkemmat ohjeet tulevat löytymään Traficomin droneinfo-sivuilta.

Jatkosa dronejen sallittu lentokorkeus on 120 metriä, kun se aiemmin on ollut 150 metriä. Avoimessa luokassa dronejen maksimipaino voi olla 25 kiloa. Luokan sisällä on kolme eri alaluokkaa, joissa määritellään dronejen painoa, käyttöaluetta ja koulutusvaatimuksia tarkemmin. Mikäli toiminta ei ole mahdollista avoimessa luokassa, niin toiminnalle pitää hankkia joko erityisen tai sertifioidun luokan toimintalupa.

Siirtymäaika uuden ja vanhan lain välillä koskee vain aikaisemmin rekisteröityneitä sekä kerhoissa lennättäviä. Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.