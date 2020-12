Maailman tihein muistitekniikka: 25 terabittiä neliösentille

Texasin yliopistossa Austinissa on kehitetty maailman pienin muisti. Kaksi vuotta sitten tutkijat kehittivät maailman ohuimman muistin. Nyt samaa ideaa on viety pidemmälle ja tuloksena on Nature Nanotechnology -lehdessä esitelty yhden neliönanometrin kokoinen muisti.

Innovaatio perustuu molybdeeni-disulfidiin (MoS2). Sitä käytetään laajasti nanomittakaavan komponenttien kehitykseen. Yhden atomin kokoisen muistin kehittäminen edellytti kuitenkin materiaalin nanomittaluokan fysiikan ymmärtämistä.

Tutkimusta johtaneen professori Deji Akinwanden mukaan avain atomimuisteihin löytyy materiaalin vioista, oikeastaan rei´istä. - Kun ylimääräinen metalliatomi siirtyy nanomittakaavan reikään ja täyttää sen, se antaa osan johtavuudestaan MoS2-kalvoon. Tätä muutosta voidaan käyttää tallennukseen, Akinwande kuvaa.

Alun perin tutkijat kutsuivat nanomuistiaan atomristoriksi. Kyse on memristori-tyyppisestä laitteesta, jonka tekniikalla voidaan yhdelle neliösentille tallentaa noin 25 terabittiä dataa. Tämä on noin sata kertaa suurempi tiheys kuin tämän hetken tiheimmissä, kaupallisissa flash-piireissä.

Akinwanden mukaan muistien Graalin malja on laite, jossa muistitoimintoa voidaan ohjata yhdellä atomilla. Tähän hänen johtamassaan tutkimuksessaan yllettiin.