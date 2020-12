5G-laitteita on jo yli 500

Marraskuun 2020 loppuun mennessä markkinoille oli esitelty 519 laitetta, jotka toimivat 5G-verkoissa. GSA-järjestön mukaan kaupallisesti saatavilla oli 303 laitetta. Valtaosa laitteista on puhelimia.

GSA:n (Global mobile Suppliers Association) mukaan 5G-laitteiden määrä on kolmen viimeisen kuukauden aikana kasvanut 29,4 prosenttia. Tänä vuonna valistajat ovat esitelleet yli 250 erilaista 5G-puhelinta ja sata uutta 5G-reititintä, joilla laajakaistayhteys saadaan kotiin tai toimistoon.

Kaikkiaan GSA:n tietokannasta löytyy 20 erilaista 5G-laitetyyppiä. Valmistajia tietokannassa on 104. Lisäksi 34 uutta valmistajaa on kertonut tuovansa markkinoille laitteen lähiaikoina.

5G-puhelimia listalla on 251 kappaletta, joista 205 on kaupallisesti saatavilla. Reitittimiä on tasan sata. 5G-verkoissa toimivia IoT-moduuleja on 72, teollisuusmodeemeja 26.

Listalta löytyy myös yhdeksän 5G-läppäriä, joista myyntiin on tosin ehtinyt vain yksi malli. 5G-tabletteja on seitsemän /kuusi myynnissä). Muita 5G-laitteita on yhteensä 28. Valikoimaan kuuluu droneja, virtuaalinäyttöjä, robotteja, televisiota, USB-moduuleita ja jopa myyntipäätteitä.