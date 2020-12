Samsung suunnittelee 600 megapikselin kameraa

Samsung on käyttänyt uusimmissa malleissaan jo 108 megapikselin kamerakennoa, mutta tulossa on paljon suurempia kennoa. Verkkoon on vuotanut yhtiön pikselitekniikan markkinointiesitys, jossa kuvataan oeräti 600 megapikselin laajakuvakennoa.

Samsungin pikselitekniikan nimi on Isocell ja 600 megapikselin jättikennon oli bongannut Ice Universe -niminen twitteristi. Löytö on linjassa sen kanssa, että Samsung on aiemmin kertonut 500 megapikselin kennon olevan lopullinen tavoite kamerapuhelimissa.

Miksi sitten 500 megapikseliä? Se vastaa suurin piirtein ihmissilmän erottelukykyä. Käytännössä tämä edellyttää nykyisen pikselikoon pienentämistä merkittävästi.

Tällä hetkellä Isocell-tekniikalla voidaan toteuttaa 0,7 mikrometrin kokoinen pikseli. Tätä kokoa tukeva kenno esiteltiin syyskuussa. Silläkin pikselikoolla 600 megapikselin kenno olisi valtava moduuli puhelimen takakannella. Moduuli olisi lisäksi selvästi paksumpi kuin itse puhelin.

Eri asia sitten on, kuinka hyödyllistä pikseli- ja kennotekniikan kehittäminen on kuvaamisen kannalta. Esimerkiksi parhaista kännykkäkameroista tunnustettu Huawei ei varusta laitteitaan markkinoiden suurimmilla kennoilla, vaan hakee esimerkiksi hämäräkuvausominaisuuksia suuremmilla pikselikoolla.