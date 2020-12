Blaize on yritys, joka tunnetaan erityisesti kuvantunnistamisen koneoppimistyökaluistaan. Nyt yhtiö on julkaissut AI Studio -työkalun, jolla tekoälyn tuominen sovellukseen verkon reunalle onnistuu ilman koodia.

STMicroelectronicsin on laajentanut suositun STM32WL-ohjaimensa radiovalikoimaa LoRa-verkkoihin. Yhtiön mukaan piiriperhe on nyt ainoa järjestelmäpiiri, joilla voidaan toteuttaa pitkän kantaman IoT-verkkolaitteita.

Oululainen Bittium ja ruotsalainen sertifioitujen verkkosalausratkaisujen asiantuntija Tutus ovat aloittaneet yhteistyön, jonka myötä syntyy ainutlaatuinen korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu. Tuleva ratkaisu tulee Ruotsin puolustusvoimien ja muiden viranomaisten käyttöön.

Flash-muisteissa piirien tiheyttä kasvatetaan nyt lisäämällä soluja rakenteeseen pystysuorassa. Micron esitteli jokin aika sitten jo 176 kerroksen NAND-piirin ja nyt saman on tehnyt toinen flash-markkinoiden kolmesta suuresta, SK Hynix.

Euroopan patenttivirasto EPOn tutkimuksen mukaan Suomi nousi vuosina 2000–2018 innovaatiotiheydessä maailman ykköseksi. Keksintöjä kertyi 651 kappaletta yhtä miljoonaa asukasta kohden, mikä oli yli kuusi kertaa eurooppalaista keskiarvoa (95) enemmän.

Sulautetun tietotekniikan standardeja kehittävä SGET on julkistanut maailman pienimmän korttitietokoneen standardin. OSM 1.0 (Open Standard Module 1.0) kutistaa korttitietokoneen ensimmäistä kertaa luottokortin koosta postimerkin kokoon.

Sisäilman laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Itävaltalaisesta anturien kehittäjä ams:stä vasta alkuvuonna irronnut ScioSense on esitellyt hybriditekniikkaan perustuvan anturin, jota se kehuu tähän asti kehitetyistä tarkimmaksi.

Teollinen tuotantokyky on saamassa tervetullutta potkua 5G-yksityisverkoista, jotka tuovat mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia taajuusspektrin, toteutusstrategioiden, toimintojen ohjauksen ja omistajuuden hyödyntämiseen.

Huawei järjesti tänään aamiaistilaisuuden, jossa yhtiön Suomen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Mikko Terho korosti Suomessa tehtävän tutkimuksen merkitystä yhtiön kulutuselektroniikan laitteissa. Yhteensä yhtiöllä on Suomessa 400 tuotekehittäjää ja tänä vuonna t&k-investointien määrä kasvaa lähes 80 miljoonaan euroon.

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti tietoturvaa. Nyt haluamme kuulla, mikä artikkeleista on mielestäsi paras. Osallistuminen kannattaa, sillä palkintona on upea OnePlus Nord N10 5G.