IMEC kutisti infrapunapikselin

Belgialaisessa mikroelektroniikan IMEC-tutkimuskeskuksessa on kehitetty uudenlainen infrapunakenno, jossa pikselin koko on kutistettu vain 1,82 mikrometriin. Tekniikka on selvä edistysaskel nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Uusi SWIR-kenno (short-wavelength infrared) perustuu ohutkalvoilmaisimeen, joka on integroitu CMOS-pohjaiselle piirille. Rakenne on yhteensopiva CMOS-volyymituotannin kanssa, joten se avaa tien korkean suorituskyvyn kiekkotason valmistukseen.

SWIR-kenno toimii 1400-2000 nanometrin aallonpituuksilla. Tekniikka ylittää suuresti nykyisten InGaAs-pohjaisten SWIR-kennojen suorituskyvyn sekä pikselikoon että resoluution suhteen. IMEC arvioi, että kennoa voidaan käyttää monilla kustannusherkillä aloilla, kuten teollisuuden konenäössä, autoelektroniikassa, biotieteissä ja kulutuselektroniikassa.

Tämän vuoden IEDM-konferenssissa esiteltävää kennoa voidaan käyttää esimerkiksi näkemään savun tai sumun tai jopa piin läpi - mikä on erityisen tärkeää tarkastus- ja konenäkösovelluksissa. Tähän mennessä SWIR-kuvakennot on tuotettu hybriditeknologian avulla, jossa III-V-pohjainen valodetektori (yleensä InGaAs-pohjainen) on kytketty piisirulle. Näistä antureista voidaan tehdä erittäin herkkiä, mutta tekniikka on melko kallista massatuotantoon.

Valonilmaisinkalvon huippuabsorption aallonpituutta voidaan virittää säätämällä nanokiteiden kokoa, ja se voidaan pidentää jopa 2000 nanometrin aallonpituuteen. SWIR-kuvakennon prototyyppi kehitettiin IMECin Pixel Technology Explore -tutkimusohjelmassa.