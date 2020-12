Qualcomm Technologies on julkistanut Snapdragon 678 -järjestelmäpiirin, joka on seuraaja Snapdragon 675:lle. Päivityksessä piiri on saanut aiempaa paremman kokonaissuorituskyvyn, kehittyneemmät tietoliikenneyhteydet sekä tehokkaamman grafiikkaprosessorin.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri kasvattaa nopeasti suosiotaan. Nyt piilaaksolainen Esperanto Technologies lupaa viedä RISC-V-prosessorit raskaaseen koneoppimismallien prosessointiin. Siihen tarvitaan kuitenkin yli tuhat ydintä.

Sulautettujen korttistandardeja kehittävä PICMG kertoo, että tähän asti suorituskykyisin korttitietokoneiden standardi COM-HPC on edennyt jäsenarviointiin. Jäsenten tarkastusvaihe tapahtuu sen jälkeen, kun tekninen alakomitea on hyväksynyt standardin.

Huawei lanseerasi kesällä 2020 kansainvälisen AppsUp-sovelluskilpailun, joka haastoi sovelluskehittäjiä näyttämään osaamisensa. Kilpailuun osallistui yli 3 000 kehittäjätiimiä yli 170 maasta. Euroopan Best Game -kategorian voittajaksi nousi suomalainen Streamer Sim Tycoon -sovellus, joka kuittasi voitollaan 15 000 dollaria.

Tietokoneiden prosessorit on aina valmistettu piistä. Nyt Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat arvioivat, että tulevaisuudessa prosessoreiden transistorit voi olla mahdollista valmistaa myös indiumgalliumarsenidista. Tätä on pidetty aiemmin mahdottomana.

Ericsson on nostanut Texasissa kanteen Samsungia vastaan. Yhtiön mukaan Samsungia on rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä maksa rojalteja päätelaitemyynnistään Ericsonin patentoimista tekniikoista oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin eli ns. FRAND-periaatteiden mukaisesti.

Huawei aikoo huomenna julkistaa Harmony OS -käyttöjärjestelmänsä version 2.0. Virallisesti alustasta ei ole kovin paljon tietoja tihkunut ulos, mutta verkossa kerrotaan jo, että uusi käyttöjärjestelmä olisi valmis myös älypuhelimiin.

Piikarbidi on materiaali, joka lupaa mullistaa autoelektroniikan tehokomponentit. Tätä silmällä pitäen ROHM on avannut Shanghaissa laboratorion, jossa kehitetään uusia tuotteita yhdessä Arabiemiirikuntien UAES-järjestelmävalmistajan kanssa.

Belgialaisessa mikroelektroniikan IMEC-tutkimuskeskuksessa on kehitetty uudenlainen infrapunakenno, jossa pikselin koko on kutistettu vain 1,82 mikrometriin. Tekniikka on selvä edistysaskel nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Saksalainen SEGGER on laajentanut RISC-V-työkalujensa tarjontaa. Embedded Studio -pakettiin on lisätty juuri RISC-V-kehitystä varten suunniteltu linkkerityökalu. Sen avulla RISC-V-koodi saadaan puristettua 15 prosenttia aiempaan pienempään tilaan.