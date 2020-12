Intelin uusin on maailman nopein

Intel on esitellyt uusia muisteja omassa Memory and Storage 2020 -tapahtumassaan. Esille pääsivät sekä uudet DRAM-muistien korvaajat, Optane SSD -levyt että P5800X. Viimeksi mainittua Intel hehkuttaa maailman nopeimmaksi datakeskusten SSD-levyksi.

P5800X-levy onkin spekseiltään melkoinen. Se tukee sekä PCIe 4.0- että kolmannen sukupolven 3DXP-väyliä. Niiden yli levylle voidaan kirjoittaa ja lukea dataa 1,5 miljoonan IOPS:n nopeudella. Tämä on iso parannus, sillä edeltäjä P4800X-levyllä lukemat olivat 550 000/ 500 000.

Ensi vuoden alkupuolella toimituksiin tulevaa levyä saa 400 ja 800 gigatavun sekä 1,6 ja 3,2 teratavun kapasiteeteilla.

Samaan tapaan Xpoint-arkkitehtuuriin perustuva Optane H20 on ainoa uusia Optane-moduuli kuluttajasovelluksiin. Kyse on hybridimoduuleista, joissa 512 gigan tai yhden teratavun NAND-piirien rinnalla on 32 gigatavun Xpoint-muisti. Liitäntä on suosittu M.2.

Intel esitteli myös 144 metallointikerroksen QLC- ja TLC-rakenteisiin perustuvat SSD-uutuudet. Tuotteista vain 670p on kuluttajakäyttöön suunnattu SSD-levy.

Lisätietoja Intelin uutuuksista täällä.