Viime vuosi on Suomessakin nimetty 5G-puhelinten läpimurtovuodeksi, mutta kyse on ollut pääsääntöisesti kalliimman pään lippulaivamalleista. Alkaneena vuonna 5G tulee osaksi myös edullisempia puhelimia.

Renesas on esitellyt maailman ensimmäisen yhden siurn ratkaisun, joka kykenee ottamaan langattomasti vastaan 60 watin lataustehon. P9418-piirillä voidaan toteuttaa tehotiheydeltään paras latausratkaisu kaikille laitteille älypuhelimista läppäreihin.

Siitä lähtien kun joukkorahoitusalusta Kickstarter aloitti toimintansa vuonna 2009, se on kerännyt yli 5,4 miljardia dollaria yli 190 000 aloittavalle tuotteelle ja projektille. Mutta mitkä tekniikkainnovaatiot ovat saaneet eniten tukijoita?

Hollantilainen rahoituslaitos Bankr on esitellyt ennusteen, jonka mukaan 5G-verkkojen peitto kasvaa lähivuodet 254 prosentin keskimääräistä vuosivauhtia. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä 5G tavoittaa 4,14 miljardia ihmistä.

Tietotekniikassa on tapana aina välillä julistaa tekniikoita kuolleeksi. Näin on käynyt esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle. Viime vuosina madonlukuja on luettu mekaanisille kiintolevyille. Nyt tämä loppu häämöttää, mutta syyllinen ei löydykään jatkuvasti halventuvista flash-piireistä.

ETN julkaisee säännöllisesti teknisiä artikkeleita. Joulukuussa artikkeleja julkaistiin kolme, joista toimitus valitsi kuukauden artikkeliksi Toshiba Electronicsin ethernetin TSN-tekniikkaa käsittelevän tekstin.

Tietoturvayhtiö Trend Micro ennustaa, että kotiverkot, etätyöohjelmistot ja pilvijärjestelmät ovat vuoden 2021 kyberhyökkäysten ykköskohteita. Yhtiö arvioi Turning the Tide -raportissaan, että vuonna 2021 verkkorikolliset kohdistavat toimenpiteitä erityisesti kotiverkkoihin etsiessään hyökkäysreittejä yritys- ja IoT-verkkoihin.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on rikkonut optisen tiedonsiirron maailmanennätyksen. Bell Labsin, Japanin NICT-tutkimuskeskuksen (National Information Information and Communication Technology Institute) ja ranskalaisen Prysimian Groupin tutkijat onnistuivat siirtämään dataa yhden petabitin sekuntinopeudella yhdessä monimoodivalokuidussa.

Reboot Online on analysoinut Euroopan komission datan perusteella, ketkä eurooppalaisista kansoista luottavat eniten viranomaisiin sensitiivisen, henkilökohtaisen datan käsittelijänä. Yllätys tai ei, listan kärjestä löytyy maailman onnellisin kansa, suomalaiset.

Bosch Sensortech sanoo kehittäneensä liikeanturin, joka ensimmäisenä maailmassa oppii käyttäjänsä liikuntatavat. Itseoppimisen ja personoinnin avulla käyttäjät voivat kouluttaa laitteita erilaisiin kuntoaktiviteetteihin.