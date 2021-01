Samsung poisti patterit kaukosäätimestä

Ensi viikolla järjestetään kulutuselektroniikan tärkein messu CES. Las Vegasin sijaan virtuaalisena, tottakai. Samsung esitteli jo tärkeimmät messuille esittelemänsä televisiouutuudet. Alkaneena vuonna yhtiö tuo markkinoille sekä miniledeihin perustuvat tv-mallinsa että ilman paristoja toimivan kaukosäätimen.

QLED-perheen uusiin kaukosäätimiin on lisätty aurinkokenno. Sen avulla kauko nappaa valosta – myös sisätilojen lampuista – tarvitsemansa virran. Jos tämä ei riitä, saa kaukosäätimen ladattua myös USB-liitännän kautta.

Aurinkokennokauko on osa Samsungin kestävän kehityksen Going Green-aloitetta. Siinä yhtiö pyrkii järjestelmällisesti vähentämään päästöjä ja energiankulutusta televisiovalmistuksessa. Televisiot pakataan uusiutuvaan pahviin ja uudet kaukosäätimet säästävät maailmanlaajuisesti peräti 99 miljoonaa AAA-paristoa tulevan seitsemän vuoden aikana, yhtiö kehuu.

Uusia televisioita Samsung tuo tänä vuonna niin QLED-huippumalleihin kuin LIfestyle-perusmalleihinkin. QLED-televisioissa esitellään uutta Neo QLED -näyttötekniikkaa. Miniledi-valonlähdettä ohjataan uudella Neo Quantum -prosessorilla.

Miniledi on mielenkiintoinen tekniikka televisioihin. Komponentti on korkeudeltaan vain 1/40 tavanomaiseen lediin verrattuna. Sen sijaan, että linssiä ja erillistä kotelointia käytettäisiin valon hajauttamiseen, Quantum Mini LEDissä on ohuita mikrokerroksia, jossa on vielä enemmän diodeja valon ohjaamiseksi.

