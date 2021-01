MEMS mullistaa nyt hiilidioksidimittauksen

Hiilidioksidilla on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia ja käyttöä teollisuudessa, mutta suurina määrinä se on yksi pahiksia ilmastonlämpenemisen kannalta. Joka tapauksessa CO2-mittaus on tulossa nopeasti yhä useampiin laitteisiin. TDK:n uuden anturin avulla tarkasta mittauksesta tulee yhä helpompaa.

TCE-11101 on MEMS-pohjainen CO2-anturi, johon on integroitu ohjainpiiri. Se on erittäin pienikokoinen ja vähävirtainen MEMS-kaasuanturi, jolla hiilidioksidi voidaan havaita suoraan kotona, autoteollisuudessa, esineiden internetissä, terveydenhuollossa ja muissa sovelluksissa. Anturi on TDK:n uuden SmartEnviro-perheen ensimmäinen jäsen.

TCE-11101 on pakattu 5 x 5 x 1 millimetrin 28-nastaiseen LGA-koteloon. Se vaatii tuekseen vain vähän ulkoisia komponentteja. Tällä hetkellä saatavilla olevat kaasuanturit käyttävät suuria, paljon energiaa kuluttavia ja kalliita optisia tekniikoita tai luonnostaan epätarkkaa ”eCO2” -lähestymistapaa. Näihin verrattuna TDK:n uutuus on mullistava hyppy eteenpäin.

TCE-11101 kutistaa CO2-mittaukseen tarvittavan laitteiston koon murto-osaan ja tehonkulutuksen alle 1 milliwattiin. Näin CO2-mittaus on mahdollista myös pienissä paristokäyttöisissä laitteissa ja anturi tuottaa silti tarkan mittauksen CO2-kaasupitoisuudesta.

Perinteiset anturit eivät kokonsa ja suorituskykynsä takia sovi useimpiin nykyvaatimuksiin. eCO2-ratkaisut eivät taasen tarjoa vaadittua suorituskykyä. TCE-11101 onkin siksi ihanteellinen sovelluksiin kuten sisäilman laadun seurantaan, koska sillä on kyky tuottaa tarkkoja CO2-lukemia erittäin pienellä teholla, hyvin pienessä laitteessa ja edullisissa digitaalisissa laitteissa.

TDK:n uusien anturiratkaisujen kehitystä johtavan Sreeni Rao mukaan TCE-11101 mahdollistaa IoT-kuluttajalaitteiden lisäksi laajan valikoiman terveys- ja kaupallisia sovelluksia, kuten vuotojen havaitsemisen. – Anturin helppo integrointi ja ohjelmoitavuus yksinkertaistavat järjestelmän lopullista suunnittelua ja käyttöönottoa, Rao kehuu.

Lisätietoja TDK:n sivuilta.