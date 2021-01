Xiaomi laajentaa edullisten 5G-puhelinten valikoimaa. Halpabrändi Redmin uusimman puhelimen eli Note 9T:n ennakkomyynti alkaa tänään Suomessa. Hintaa laitteella on 249 euroa. Kauppojen hyllyille uutuus ehtii 1. helmikuuta.

Tietoturvaratkaisuja analysoiva Comparitech on julkaissut tilaston siitä, mitä erilaisten henkilötietojen hankkiminen darkwebistä maksaa. Alimmillaan luottokortin saa ostettua 1,50 dollarilla eli reilulla eurolla. Täydet henkilötiedot saa haltuunsa alle kympillä.

Samsungin uusin lippulaivapuhelin eli Galaxy S21 Ultra on maailman ensimmäinen laite, joka ymmärtää uusia Wi-Fi 6E -yhteyksiä. Nyt NXP ilmoittaa ryhtyneensä näytetoimituksiin ensimmäisessä 6E-piirisarjassa.

Samsungilla on ollut kaksi premium-puhelinjaa, Galaxy S- sarja ja Note. Useiden Samsung-asiantuntijoiden mukaan Note-tuotelinjaa ollaan lopettamassa. Näin raportoi hollantilainen LetsGoDigital-sivusto. Note-sarjan loppua on huhuttu jo pidemmän aikaa. Samsung on itsekin valmistautunut tähän: esimerkiksi uusin Galaxy S21 Ultra -puhelin tukee Note-malleista tuttua S Pen -kynää.

Tietoturvayritys Trend Micro on esitellyt uuden suojausratkaisun konteille. Cloud One – Container Security -palvelu on suunniteltu helpottamaan konttien koonnin (build), käyttöönoton ja ajonaikaisen työnkulun turvallisuutta.

Huawei yrittää vakavasti kisata Windows-läppärien kovilla markkinoilla. Yhtiö on tuonut hyviä älypuhelimista tuttuja ominaisuuksia uusiin läppäreihinsä. Testin perusteella keskihintaluokan eli reilun tuhannen euron Matebook 14 venyy myös pelaamiseen.

Telenor on yksi niistä operaattoreista, jotka onnistuivat huutamaan itselleen 100 megahertsin siivun 3,5 gigahertsin alueelta tiistain huutokaupassa. Yhtiön mobiiliverkkojen johtaja Andres Suazo hehkuttaa jo, miten se tarjoaa gigabitin yhteyksiä tilaajilleen uusilla taajuuksilla.

Kiinan kauppaministeriö puhemies sanoi eilisessä viikoittaisessa lehdistötilaisuudessa, että maan aikoo tehdä ”kaiken voitavansa” suojellakseen kiinalaisyritysten laillisia oikeuksia. Ministeriön puhemies Gao Feng kehotti Ruotsia korjaamaan päätöksenä ja miettimään maiden välisiä kauppasuhteita, kertoo kiinalaislehti Global Times.

Atlas VPN:n teettämän tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain kansalaiset ovat paljon enemmän huolissaan hakkeroinnista kuin murhasta. Kaikkiaan 72 prosenttia amerikkalaisista pelkää, että kyberrikolliset varastavat heidän henkilö, luotto- ta pankkitietonsa.

Raspberry Pi on rakentelijoiden ja ammattilaisten suosima kehityskortti, jonka saa parhaimmillaan parillakympillä. Kortit ovat tähän asti perustuneet Broadcomin prosessoreihin. Nyt Farnell on tuontu tarjolle ensimmäisen omaan suunnitteluun perustuvan Raspberry Pi -tuotteen.