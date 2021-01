Ericssonilta kova tulos, varoittaa ongelmista Kiinassa

Ericssonin liikevaihto oli viime vuonna 227,2 miljardia kruunua, mikä oli pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Loppuvuonna yrityksen tuloskunto parani kuitenkin selvästi ja koko vuoden tulos nousi 27,8 miljardiin kruunuun. Tummia pilviä taivaalle tuo Ruotsin 5G-päätös, joka voi aiheuttaa ongelmia yhtiön Kiinan liiketoimiin.

Toimitusjohtaja Börje Ekholm muotoilee uhan tarkalleen ottaen näin: - PTS:n päätös sulkea kiinalaiset toimittajat 5G-verkoista voi altistaa toimintamme Kiinassa riskeille.

Huoli ei liene täysin tuulesta temmattu, sillä Kiina on jo viestinyt aikovansa reagoida jotenkin siihen, että Ruotsi sysäsi Huawein ja ZTE:n ulos Ruotsin 5G-verkoista. Toisaalta on mahdotonta ennakoida, miten Kiina reagoi. Usein Kiina reagointi on jäänyt puheiden tasolle.

Ericssonin verkkoliiketoiminta porskuttaa nyt lujaa. Verkkolaitteiden myynti kasvoi viidenneksen neljännellä neljänneksellä ja kateprosentti oli erinomainen. Erityisen hyvin Ericsson myi tukiasemia Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Ericssonin liikevaihdosta verkkolaitteet toivat viime vuonna lähes 72 prosenttia. Palveluiden osuus myynnistä oli 16 prosenttia.