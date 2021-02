Samsung ilmoitti viime vuonna ryhtyneensä ensimmäisenä maailmassa valmistamaan DRAM-piirejä EUV-prosessissa. Nyt TechInsights on analysoinut uusia siruja ja ne vievät DRAM-bittitiheyden uudelle tasolle.

Suomessa operaattorit ovat tarjonneet 5G-palveluja jo kahden vuoden ajan. Moni 5G-puhelu ja datalinkki menee Huawein toimittaman tukiaseman kautta. Ruotsissa ns. midband-taajuudet saatiin jaettua operaattoreille vasta viime kuussa, mutta tulevissa verkoissa ei saa käyttää Huawein laitteita. Miten tämä on mahdollista, kun molemmissa maissa arvion pitäisi perustua samaan EU:n 5G-työkalupakkiin ja sen riskianalyyseihin?

2 x 1 x 0,35 millimetriä. Sen kokoinen on itävaltalaisen ams:n uusi läsnäoloanturi. Tämän hetken markkinoilla oleviin verrattuna 30 prosenttia pienempi kuin mikään kilpailija. Anturia voidaan käyttää esimerkiksi korvanapeissa paljastamaan, milloin nappi otetaan pois korvasta.

PXI-mittaus- ja testausratkaisujen toimittaja Pickering Interfaces on esitellyt markkinoiden suuriman kaistanleveyden omaavat yleiskäyttöiset PXI-kortit. Moduulit ovat saatavana 2-napaisina 16x8- ja 32x8 -kytkentäkokoonpanoina ja niiden kaistanleveydet vaihtelevat 35 megahertsistä 70:een valitun polun mukaa.

Kuljettajaa avustavat ADAS-järjestelmät ja robottiautojen elektroniikka ovat nyt yksi kuumimpia tuotekehityksen alueita. Autoissa pitäisi pystyä hyödyntämään tekoälyä ja kuvantunnistusta ilman yhteyttä pilveen. Kalifornialainen Recogni lupaa juuri tämän.

Schneider Electric on esitellyt Digital Logbook -nimisen, maksuttoman pilviratkaisun, joka tallentaa ja jakaa sähköasennusten dokumentaation pitää kirjaa huoltotoimista ja pidentää sähköasennusten käyttöikää. Lisäksi se tarjoaa sisäänrakennettuja työkaluja huoltotöiden suunnittelua varten, jotta keskusten huoltotoimenpiteitä voidaan suorittaa ennakoivasti.

Sähköautojen innovatiivinen teknologia on johtamassa liikkumisen mullistukseen, mutta niiden laajamittainen yleistyminen tuo mukanaan uusia teknologisia haasteita. Yhtenä tärkeänä esimerkkinä tällaisista ovat latausasemat. Haasteena on seuraavien viiden vuoden aikana rakentaa maailmanlaajuinen verkosto, joka vapauttaa sähköautoilijat latauksen kestävyyden ja matkan pituuden aiheuttamasta epävarmuudesta ja takaa, että lataaminen onnistuu matkan varrella millä tahansa latausasemalla. Suuret latausasemaverkostot tulevat levittäytymään yli Euroopan, mitä kehitystä tullaan tukemaan myös osana taloudellisia elvytysratkaisuja.

Nokia kertoo tehneensä monivuotisen 5G-laitesopimuksen Itävallan suurimman operaattorin A1 Austrian kanssa. Sopimus käsittää maanlaajuisen 5G-radioverkon ja sen takana olevan core-verkon toimittamisen palveluineen.

Saksalainen Rohde & Schwarz on lisännyt valikoimaansa uuden tyyppisiä instrumentteja eli SMU-laitteita. Näillä lähde-mittausyksiköillä voidaan generoida voivat tuottaa virtaa, jännitettä ja kuormaa, ja mitata niitä. SMU-laitteita käytetään esimerkiksi puolijohdekomponenttien ja akkutoimintojen testaamiseen.

IoT-laitteissa ei yleensä käytetä laajakaistaisia radioita, koska tehonkulutus on liian suuri paristokäyttöön. Dialog Semiconductor on kuitenkin kehittänyt valmiin moduulin, jossa koko WiFi-järjestelmä on saatu puristettua 8 x 8 millimetrin piirille.