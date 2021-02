Valokuitu tekee voimakaapelista älykkään

Prysmian on esitellyt ProtolonIQ-voimakaapelin, johon on integroitu valokaapeli. Sen avulla nosturin tai kaivoskoneen kaapelista tulee älykäs. Valosignaali tunnistaa, onko kaapelissa esimerkiksi vääntymiä, vääränlaista rasitusta tai lämpötilan muutoksia.

Tämän ansiosta mahdollinen ongelmakohta pystytään paikallistamaan hyvin tarkasti. Näin kone voidaan huoltaa hyvissä ajoin ja tarvittaessa uusia kaapeli ennen kuin vika ehtii aiheuttaa töiden keskeytymisen.

ProtolonIQ-kaapelin kuntoa voidaan tarkastella koneen omasta monitorista tai keskittää useiden koneiden tiedot samaan näyttöön valvomoon. Kaapeleiden lähettämät tiedot tallennetaan automaattisesti ja ne voidaan arkistoida tietokantaan myöhempää tarkastelua varten.

Älykaapelissa kulkee kaksi valokuitua. Toinen mittaa lämpötilaa, toinen monitoroi vääntymiä, painautumisia ja rasitusta. Kaikki kerätty data lähetetään ja tallennetaan keskusyksikköön.

Yhdellä keskusyksiköllä voidaan halutessa monitoroida useamman koneen tilaa. Tietokantaan päästään käsiksi LAN-yhteydellä. ProtolonIQ-sovelluksella tietojen tarkastelu onnistuu myös tabletilla ja älypuhelimella.

Lisätietoja täällä. Prysmian Group Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Emoyhtiön on listattu Milanon pörssiin.