Yleiselektroniikka lahjoitti Hacklabille komponentteja

Elektroniikan tukkukauppias Yleiselektroniikka kertoo lahjoittaneensa suuren määrän myyntivalikoimasta poistettuja komponentteja Hacklab ry:lle. Lahjoituksen tarkoitus on edistää laadukasta harrastetoimintaa elektroniikan ja tekniikan parissa.

Markkinointipäällikkö Erkki Huikurin mukaan Yleiselektroniikka haluaa tukea suomalaista insinöörityötä ja harrastetoimintaa, josta parhaimmillaan syntyy uusia innovaatioita. Elektroniikkalahjoitus on luonnollista jatkumoa vuonna 2019 tehdylle 14 000 euron arvoiselle laitelahjoitukselle Aalto-yliopistoon.

- Suomalaisen osaamisen kehittäminen ja siihen panostaminen ovat meille erittäin tärkeitä. Tästä syystä haluamme tukea harrastetoimintaa ja koulutusta lahjoittamalla laitteistoja ja komponentteja, Huikuri jatkaa.

Hacklab on paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia, rakentaa, suunnitella ja toteuttaa niitä asioita, joista on itse kiinnostunut. Hacklab on yhteisön ylläpitämä oma verstas. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jakamiseen ja asioiden tekemiseen yksin tai yhdessä.

Suomen hacklabit ovat osa kansainvälistä hackerspace-liikettä. Hacklabeja on tällä hetkellä 13 eri kaupungissa.