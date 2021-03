Xiaomi näytti mallia keskihintaluokkaan

Kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi noussut Xiaomi on esitellyt neljä uutta mallia keskihintaluokkaan. Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ja Redmi Note 10 5G asettavat kovat vaatimukset sille, millaisia ominaisuuksia 200-300 euron hintaisesta älypuhelimelta voidaan vaatia.

Kiintoisin uutuuksista on Pro-malli, jonka neloskameraan on tuotu 108 megapikselin pääkamera. Yhdessä markkinoiden isoimmista kennoista hyödynnetään pikselien yhdistämistä (binning), jolla saadaan parannettua kennon elektronien signaali-kohinasuhdetta. Tuloksena on enemmän yksityiskohtia ja parempia kuvia myös hankalissa valaistusoloissa.

Yökuvausta Xiaomi on parantanut RAW multi-frame -algoritmilla, jota yhtiö nimittää Night Mode 2.0:ksi. Redmi Note 10 Pro mahdollistaa time-lapse -kuvauksen sekä pro- että telemakro-kuvaustiloissa. Still- ja videokuvaukseen on tuotu Redmi Note -sarjassa uusina toimintoina esimerkiksi Photo Clone, Video Clone, Dual Video ja pitkät valotusajat, jotka tuovat hauskoja efektejä kuviin.

6,67-tuumainen amoled-näyttö virkistyy 120 kertaa sekunnissa tämän hatken parhaimpien premium-laitteiden tapaan. Moottorina on Qualcomm Snapdragon 732G, joka on yksi tehokkaimpia 4G-puhelinten sovellusprosessoreja. 5020 milliampeeritunnin akku latautuu 33 watin teholla. Hauskana yksityiskohtana laturissa on sekä A- että C-tyypin USB-liitäntä.

5G-modeemi Pro-mallista puuttuu, mutta sellaisen Xiaomi on istuttanut RedmiNote 5G -malliin. Mediatekin prosessoriin ja modeemiin perustuva mali maksaa 199 dollaria (4+64 gigatavua) tai 229 dollaria (4+128 gigatavun muistilla). 4G-verkkojen Pro-malli maksaa 279 (6+64), 299 (6+128) tai 329 (8+128) dollaria. Euroopan hinnat ja eri mallien saatavuus ilmoitetaan myöhemmin.