Maailman suurin keskusmuisti kännykkään

Jos katsoo tämän hetken älypuhelinvalmistajien lippulaivamalleja, niistä löytyy useimmiten DRAM-muistia 8 gigatavua. Joskus muisti on kasvatettu jopa 12 gigatavuun. SK hynixin uusin LPDDR5-piiri pakkaa yhdelle sirulle peräti 18 gigatavun tallennustilan.

Korealaisvalmistaja kertoo aloittaneensa jättipiirin volyymituotannon. Se on myös noin viidenneksen nopeampi kuin edeltäjänsä, jonka kapasiteetti oli 16 gigatavua. 6400 megabitin siirtonopeus tarkoittaa, että muistilta voidaan lukea kymmenen viiden gigatavun FullHD-elokuvaa yhdessä sekunnissa.

SK hynix odottaa, että uuden muistin myötä älypuhelinten suorituskyky kasvaa entisestään jo tänä vuonna. Ensimmäinen laite, johon uusia 18 gigatavu LPDDR5-piirej on asennettu, on ASUSin Republic of Gamers -pelibrändin ROG 5 -pelipuhelin.

Markkinatutkimuslaitos Omdian mukaan LPDDR5-piirien osuus mobiili-DRAM-piirien markkinoista on tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Se kasvaa kuitenkin yli 50 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.