Asuksen pelibrändi ROG tunnetaan tehokkaista läppäreistään ja pelipuhelimistaan. Nyt yhtiö on esitellyt ROG 5 -pelipuhelimen. Se saattaa olla Snapdragon 888 -prosessorillaan ja 144 kertaa sekunnissa päivittyvällä näytöllään maailman nopein pelipuhelin.

Suomalainen autonomisten ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 peräänkuuluttaa standardeja ajoneuvojen ja ratkaisujen testaamiseen. -Autonomisten ajoneuvojen tekniikka vaatii kansainvälisiä testausmenettelyjä julkisilla teillä. Tällä hetkellä standardoinnin puute ja vaihtelevat ajolupakäytännöt hidastavat innovaatiota, sanoo toimitusjohtaja Harri Santamala.

Nokia on avannut jokavuotisen Bell Labs Proze -kisan, jossa tutkijoiden halutaan kehittävän mullistavia ratkaisuja. Sadantuhannen dollarin pääpalkinnosta pääsee kisaamaan, kunhan ilmoittautuu mukaan toukokuun 14. päivään mennessä.

Apple ilmoittaa perustavansa Müncheniin yhtiön Euroopan piirisuunnittelun keskuksen. 5G-modeemeihin, mutta myös muihin puolijohteisiin keskittyvään laitokseen palkataan lisää satoja suunnittelijoita.

Finbold-analyytikkoyritys on listannut tällä hetkellä markkinoilla olevat aktiiviset 5G-laitteet. Tilaston kärjessä komeilee edelleen Huawei, jonka osuus toimitetuista 5G-laitteista on 26,9 prosenttia.

Sulautettuja ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech on esitellyt luottokortin kokoisen korttitietokoneen, jolla tehoa tuo 11. sukupolven Core -prosessori. Parhaimmillaan SOM-7583-kortille saa jopa 4-ytimisen Core i7 -suorittimen.

F-Secure on voittanut jälleen AV-TEST-vertailussa Best Protection -palkinnon niin koti- kuin yrityskäyttäjäluokassakin. Tämän lisäksi F-Secure sai vielä Best Performance -palkinnon kotikäyttäjille tarkoitettujen tietoturvaratkaisuiden vertailussa. F-Secure on palkittu samassa vertailussa seitsemän kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Tutkimuslaitos Dell´Oro on julkistanut matkapuhelinverkkojen laitetoimittajien ranking-listan viime vuodelta. Huawein rajoituksista huolimatta se kasvatti markkinaosuutensa 31 prosenttiin.

Toshiban entinen flash-ryhmä eli nykyinen Kioxia on esitellyt teratavun sulautetun flash-muistin, joka on tähän asti markkinoiden ohuin. Sen myötä saadaan lisää joustavuutta esimerkiksi 5G-älypuhelimien suunnitteluun.

Huawei kertoo, että sen oman AppGalleryn sovelluslatausten määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Sovelluskaupalla on tällä hetkellä yli 530 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Nopean kehityksen taustalla vaikuttaa erityisesti mobiilipelien kasvu.