Ruotsalaisyritys kehitti maailman ohuimman kondensaattorin

Ruotsalainen Smoltek on kehittänyt maailman ohuimman kondensaattorin. Yhtiö on valmistanut prototyypin CNF-MIM-kondensaattorista, jonka korkeus on alle 40 mikrometriä.

Itse kondensaattorikalvo on vain muutaman mikronin korkuinen. Sen alla olevan alustan eli subtraatin kanssa korkesu jää silti alle 40 mikrometriin. Silti kondensaattorin kapasitanssitiheys on 500 nanofaradia neliömillimetriä kohti, resistanssi alle 10 milliohmia ja sisäinen induktanssi alle yhden pikohenryn.

Ohuempien ja suorituskykyisten kondensaattoreiden tarve kasvaa puolijohteiden kehittymisen ja siruintegraation etenemisen myötä. Smoltekin CNF-MIM-tekniikka on yhtiön omaa tuotekehitystä

Göteborgissa sijaitseva Smoltek on alusta alkaen kehittänyt useita sovelluskonsepteja, jotka perustuvat yhtiön ainutlaatuiseen ja patenttisuojattuun hiilinanoteknologia-alustaan.

Vuodesta 2016 lähtien, kun teollisuus alkoi osoittaa selkeää kiinnostusta Smoltekin kondensaattoritekniikkaa kohtaan, yhtiön teknologian kehittämistyötä on suunnattu tavoitteena tehdä näistä mikroskooppisesti pienistä kondensaattoreista vielä pienempiä, samalla kun niiden suorituskyky säilyy.