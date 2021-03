Maailman nopein palvelinprosessori

AMD on julistanut uudet EPYC 7003 -sarjan prosessorit, joihin kuuluu maailman tehokkain palvelinprosessori EPYC 7763. Kolmannen sukupolven EPYC-prosessorit tuovat datakeskuksiin merkittävästi enemmän tehoa kuin Intelin vastaavat piirit, AMD hehkutti.

Uutuusprosessoreilla on jopa 64 Zen 3 -ydintä, joissa voidaan suorittaa rinnan 128 säiettä. Kaikilla ytimillä on pääsy samaan 32 megatavun välimuistiin, mikä kutistaa latenssia kaikissa laskutoimituksissa. Välimuistin koko ydintä kohti on kolminkertaistunut edellisestä EPYC-polvesta.

AMD vertasi EPYC 7003 -prosessoreita vastaaviin Intelin palvelinprosessoreihin Xeon-sarjassa ja vertailun perusteella Xeon häviää joka sektorilla. Saman laskentatehon saa datakeskukseen 49 prosenttia pienemmällä määrällä prosessoreita, tilaa kuluu samaan laskentatehoon neljänneksen vähemmän ja tehonkulutus pienenee 35 prosenttia, AMD:n palvelinliiketoiminnan johtaja Dan McNamara hehkutti.

3007-perheessä on heti peräti 19 eri versiota. Ytimiä niissä on 8-64. Eri versiot sopivat palvelimiin, joissa tehobudjetti on välillä 180-280 wattia. Edullisin EPYC 7003 -piiri on 913 dollaria maksava 7313P ja kallein on 64 ytimen 7763. Sillä hintaa on 7890 dollaria.

Kaikki piirit tukevat PCIe4-väylää (x128 linjaa).