POCO F3: lippulaivaominaisuudet puoleen hintaan

Xiaomin entinen alabrändi, mutta nykyään itsenäisenä yrityksenä toimiva POCO on esitellyt uudet mallit sekä F- että X-sarjaansa. Erityisesti uusi F3 on mielenkiintoinen laite, sillä se tuo joukon muiden valmistajien huippumaleista tuttuja ominaisuuksista tarjolle selvästi edullisempaan hintaan.

POCO tuli kolme vuotta sitten markkinoille F1-mallilla. Nyt yhtiö kertoo myyneensä 13 miljoonaa älypuhelinta. Isoin hitti on ollut viime vuonna julkistettu X3 NFC, jota on myyty neljä miljoonaa kappaletta 7 kuukauden aikana.

POCOa on kuitenkin ollut Suomessa hieman vaikea löytää, sillä jakelukanavia on käytössä monia muita valmistajia vähemmän. Uusi F3-malli kuitenkin löytänee faninsa. Laitteessa on Snapdragon 870 -prosessori, jossa on yksi 3,2 gigahertsin nopeudella toimiva ydin, kolme ns. tehoydintä ja neljä energiatehokasta ydintä. Piirit valmistetaan TSMC:n 7 nanometrin prosessissa ja ne tukevat 5G-yhteyksiä.

Grafiikkaa 6,67 tuumaisella näytöllä pyörittää integroitu Adreno 650 -grafiikka. POCOn mukaan se jaksaa pyörittää pelejä raskaimmillakin asetuksilla 58 ruudun sekuntinopeudella (fps).

Kun pakettiin lisätään 1300 nitin näyttö, jonka kontrasti on 5 000 000 :1, 120 hertsin virkistystaajuus, 360 hertsin näytteistys kosketuksissa, 4520 milliampeeritunnin akku, joka latautuu 33 watn pikalatauksella, sekä kolmoiskamera, puhutaan ominaisuuksista, joita ei löydy edes kaikista premium-malleista.

Silti perusmalli (6+128 gigatavun muistilla) maksaa 349 euroa ja ennakkovaraajan hintana 299 euroa. Suositeltavampaa on valita laitteeseensa 8+256 gigatavun muisti, jolloin hinta nousee 399 euroon (ennakko-ostohinta 349 euroa).

POCO esitteli myös edullisemman X3 Pro -mallin. Sen Snapdargon 860 -piiri on markkinoiden tehokkain 4G-piirisarja ja samalla ensimmäinen Qualcommin 800-sarjalainen, joka tuodaan keskihintaluokkaan.

8-ytimisen prosessorin tinnalla on Adreno 640 -grafiikkaprosessori, jopa 8+256 gigatavua muistia, 5160 milliampeeritunnin akku ja 33 watin pikalataus. Mukaan on tuotu myös Xiaomin puhelimista tuttuja kuvausominaisuuksia kuten videokloonaus ja dual-video eli samanaikainen kuvaus etu- ja takakameralla.

X3 Pro maksaa perusversiona (6+128 gigatavua) 249 euroa, early bird -tarjouksena vain 199 euroa. Suuremmalla 8+256 gigatavun muistilla hintaa tule 299 euroa eli early bird- ostoksena 249 euroa.