Uudet väylät eli USB4 ja Thunderbolt 4 ovat pian tulossa laajasti markkinoille. Niitä hyödyntää jo nyt Indiegogossa rahoitusta hakeva Gigadrive. Kyse on ulkoinen SSD-levy, jota mainostetaan maailman nopeimmaksi. Se saattaa sitä tällä hetkellä ollakin.

Ensi torstaina Euroopan parlamentti äänestää kannastaan lainsäädäntöön, joka koskettaa meitä kaikkia. Euroopan datastrategiaa koskevan mietinnön esittelee parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri. joka eilen valotti asian tilaa Euroopan parlamentin Suomen-toimiston järjestämässä tilaisuudessa.

Xiaomin entinen alabrändi, mutta nykyään itsenäisenä yrityksenä toimiva POCO on esitellyt uudet mallit sekä F- että X-sarjaansa. Erityisesti uusi F3 on mielenkiintoinen laite, sillä se tuo joukon muiden valmistajien huippumaleista tuttuja ominaisuuksista tarjolle selvästi edullisempaan hintaan.

Verkkokalasteluhyökkäysten määrä on lisääntymään päin kaikkialla maailmassa. Tämä käy ilmi kyberturvallisuusyritys Proofpointin State of the Phish -raportista.

Laitevalmistajat ja operaattorit esittelevät säännöllisin väliajoin saavutuksiaan mobiiliverkkojen nopeusennätyksissä. Nokia kertoo nyt yltäneensä Turk Telekomin verkossa Ankarassa yli 4,5 gigabitin datanopeuksiin millimetriaalloilla.

Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat kokeellisissa tutkimuksissa valmistaneet hiilikuitukalvon, joka toimii rinnakkain elektrodina, virtajohtimena ja kantavana materiaalina. Sen avulla voi olla mahdollista istuttaa akku vaikkapa auton tai lentokoneen rakenteisiin. Akku ei näin toisi yhtään lisäpainoa laitteeseen.

Markkinoilla vasta valmistaudutaan PCIe-väylän 5.0-versioon, mutta suunnittelutalo Synopsys sanoo kehittäneensä ensimmäisen IP-ratkaisun, jolla voidaan kehittää tulevaa PCIe 6.0 -standardia tukevia järjestelmäpiirejä.

TPM-turvamoduuli on erittäin tärkeä monissa sulautetuissa sovelluksissa. Se esimerkiksi suojatut etäohjelmistopäivitykset, levyn salauksen ja käyttäjän todennuksen. Infineon on nyt kehittänyt OPTIGA TPM 2.0 -ratkaisun FAPI-standardia tukevana ohjelmistopinona, joka voidaan helpommin integroida Linux-pohjaisiin järjestelmiin.

Viime vuoden aikana yritysten liiketoiminta muuttui ja yritykset siirtyivät nopealla vauhdilla digitaaliseen maailmaan. Muutos ei hidastu nyt eikä jatkossa. Päinvastoin se kiihtyy eikä paluuta menneeseen ole, kirjoittaa AWS:n perustaja Werner Vogels.

Nappikuulokkeet eivät todellakaan ole nappikauppaa. Viime vuonna niitä myytiin 12 miljardilla dollarilla ja summa kasvaa kovaa vauhtia. Ei siis ihme, että napit kiinnostavat laitevalmistajia. Huawein uudet FreeBuds 41 -kuulokkeet osoittavat, että suunnittelussa on aina kyse valinnoista.