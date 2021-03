Joissakin sovelluksissa tarvitaan muisteja, jotka säilyttävät datan, mutta joissa flash on liian hidas. Infineon on nyt esitellyt toisen sukupolven haihtumattoman SRAM-muistin.

Terveysteknologian kokonaisvienti kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia 2,43 miljardiin euroon vuonna 2020. Kasvu on hieman hiipunut huippuvuossta, mutta ala oli koronavuonnakin edelleen kasvava ja kannattava.

Hasselblad-yhteistyö on se, mistä OnePlussan uutuuksien kohdalla on kohistu. Älypuhelinvalmistajat ovat tehneet kameravalmistajien kanssa jo pitkään yhteistyötä, mutta se vaihtelee lähes pelkästä markkinointitempauksesta oikeaan yhdessä tehtyyn tuotekehitykseen. Näyttää siltä, että OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyö on oikeasti merkittävä.

OnePlus lanseerasi tänään uuden 9-sarjan älypuhelimet. Kovin paljon salaisuuksia laitteissa ei enää perustaja Pete Laun ahkeran twiittailun jälkeen ole, mutta yksi asia on selvää: OnePlus hyppää nyt mestaruussarjaan kisaamaan Applen ja Samsungin kanssa premium-puhelimien

Maxim Integrated Products on esitellyt kaksi alan pienintä ja tehokkainta DC-DC-muunninta. Uutuudet ovat Maximin ensimmäiset 60 voltin muuntimet ja ne säästävät laitteiden piirikorttialaa jopa 72 prosenttia vähentämällä komponenttien määrän puoleen.

Kvanttilaskennan uskotaan mullistavan tulevaisuudessa monta sellaista laskennan aluetta, johon perinteinen elektroniikka ei oikein taivu. Kubittien käsittely kvanttikoneissa tapahtuu äärimmäisen matalissa lämpötiloissa. Nyt ruotsalaistutkijat ovat kehittäneet uuden mittarin näiden alhaisten lämpötilojen mittaamiseen.

Raspberry Pi -säätiö yllätti monet tammikuussa esittelemällä ensimmäisen oman ohjainpiirinsä. Raspberry Pi Pico -kortilla tarjolle tullut RP2040-piiri saa nyt lisää tukea ohjelmointiin saksalaisen SEGGERin työkalujen myötä.

Uudet väylät eli USB4 ja Thunderbolt 4 ovat pian tulossa laajasti markkinoille. Niitä hyödyntää jo nyt Indiegogossa rahoitusta hakeva Gigadrive. Kyse on ulkoinen SSD-levy, jota mainostetaan maailman nopeimmaksi. Se saattaa sitä tällä hetkellä ollakin.

Ensi torstaina Euroopan parlamentti äänestää kannastaan lainsäädäntöön, joka koskettaa meitä kaikkia. Euroopan datastrategiaa koskevan mietinnön esittelee parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri. joka eilen valotti asian tilaa Euroopan parlamentin Suomen-toimiston järjestämässä tilaisuudessa.

Xiaomin entinen alabrändi, mutta nykyään itsenäisenä yrityksenä toimiva POCO on esitellyt uudet mallit sekä F- että X-sarjaansa. Erityisesti uusi F3 on mielenkiintoinen laite, sillä se tuo joukon muiden valmistajien huippumaleista tuttuja ominaisuuksista tarjolle selvästi edullisempaan hintaan.