Alkoholia verestä poistava miinusolut on tänään saanut monet innostumaan, mutta osataan sitä ohjelmistoalallakin. Eficode esitteli APR-01-näppäimistön, jolla jokainen koodaaja pystyy nopeuttamaan projektien valmistumista.

Huawein älypuhelinmyynti on tunnetusti ollut suurissa vaikeuksissa länsimaissa Yhdysvaltain asettamien pakotteiden jälkeen, mutta älykelloissa sen nousi markkinaykköseksi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Kesällä aloittanut uusi maajohtaja Ivan Lv lupaa tänä vuonna lisää uutuuksia myös kannettaviin tietokoneisiin ja audiolaitteisiin.

Automatiikkakomponentit ovat yksi TME:n erikoisaloista. Yksi tärkeimmistä ja suurimmista tuoteryhmistä laajassa valikoimassamme tuotteita, jotka ovat valmiita lähetykseen, ja jotka ovat varastoissamme, ovat Eaton Electric:in tuotteet. Kyseisten komponenttien ominaisuuksiin kuluu korkea valmistuslaatu ja samalla kattava suhtautuminen automatisointiin. Niitä voi käyttää jokaisessa paikassa, jossa tarvitaan ottaa käyttöön tai parantaa automaattisia tuotanto-, työstö-, varastointi- tai rekisteriprosesseja. Alle esitämme valikoiman yleiskäyttöisiä Eaton Electric tuotteita, joiden avulla on mahdollista rakentaa kehittyneitä automatisointijärjestelmiä. Kyseessä ovat mm. ohjelmoitavat ohjaimet, kontaktorit, moottorikytkimet, merkkivalot sekä riippuohjaimet.

F-Securen julkaiseman raportin mukaan tällä hetkellä kriittisimpiä verkkouhkia organisaatioille ovat tietoja varastavat kiristyshyökkäykset, tiedonkeruu-haittaohjelmat ja toimitusketjuhyökkäykset. Viime vuonna havaituista uusista kiristyshaittaohjelmaryhmistä lähes 40 prosenttia käytti kiristyshyökkäyksissä tietojen salausta ja myös tietojen varastamista.

Japanilainen Renesas on esitellyt uuden järjestelmäpiirin autojen etu- ja ADAS-kameroiden tehonsyöttöön. Ratkaisu pitää sisällään synkronisen buck-muuntimen sekä 7-kanavaisen tehonhallintapiirin.

ETN julkaisi maaliskuussa neljä teknistä artikkelia. Kuukauden artikkeliksi valitsimme tällä kertaa ON Semiconductorin artikkelin, jossa käsitellään IEEE:n uutta PoE-standardia. IEEE:n SA-komitea hyväksyi pari vuotta sitten uusimman PoE-standardiversion IEEE 802.3bt, joka mahdollistaa huomattavasti aiempaa suurempien tehojen syöttämisen Ethernet-linkin kautta.

Japanilaisomistuksessa oleva, mutta Nvidian omistukseen siirtymässä oleva Arm on julkistanut uuden mikroarkkitehtuurin. Armv9 on ensimmäinen uusi Arm-arkkitehtuuri vuosikymmeneen. Ehkäpä tämä on se alusta, joka siirtää x86-prosessorit kokonaan historiaan?

Piikiekkovalmistaja Okmetic on esitellyt uuden tuotteen matkapuhelinten suodinmarkkinoille. Kyse on RFSi-kiekkojen perheen laajentamisesta. Tähtäimessä ovat erityisesti 5G-radioiden entistä ohuemmat taajuussuotimet.

Wifi-tekniikkaa kehittävä WBA-järjestö eli Wireless Broadband Alliance hehkuttaa kehuu saudien tietoliikennekomission (CITC) päätöstä avata peräti koko 6 gigahertsin alue (5,925–7,125 GHz) lisenssivapaaseen käyttöön.

Älypuhelinvalmistajat ovat esitellet jo useita taipuisalla näytöllä varustettuja lippulaivamalleja, mutta isoihin myyntilukemiin ne eivät ole yltäneet. Nyt vuorossa on Xiaomi vain Kiinassa myyntiin tulevalla Mi MIX FOLD -laitteellaan. Xiaomin taipuisa ei häviä spekseissä muille, markkinoilla jo oleville laitteille. Prosessori on Snapdragon 888 eli Qualcommin tähän asti tehokkain. Avattuna näyttö on 8,01-tuumainen ja WQHD+-tasoinen. Suljettuna käytössä on 6,52-tuumainen AMOLED-näyttö.