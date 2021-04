AMD:n prosessorien kehityssuunnitelmat kiinnostavat monia, koska yritys tuntuu tällä hetkellä olevan edellä Inteliä sekä teknisesti että aikataulullisesti. Uusimpien tietojen mukaan AMD on tuomassa PCIe5-väylän ja DDR5-muistit pöytäkoneisiin ensi vuonna.

OnePlus haastaa suomalaiset kuvaamaan elämänsä todelliset värit ja laatii niiden pohjalta Suomen oman True Colors of Finland -väripaletin. Kampanja on osa maaliskuun lopussa lanseerattujen OnePlus 9 -sarjan puhelimien mainoskampanjaa.

Kaikkein yksinkertaisimpien IoT-laitteiden paikannus on hankalaa, sillä virta ei riitä vastaanottimeen eikä ohjaimessa yleensä ole laskentatehoa tarpeeksi. Sveitsiläinen u-blox on kehittänyt tekniikan, jolla paikkatieto saadaan suoraan pilvestä.

Sijoitusyhtiö Springvest ilmoitti eilen, että kotimainen sairauksien diagnostiikkaan erikoistunut Mobidiag on myyty amerikkalaiselle Hologicille. Kauppahinta oli peräti 668 miljoonaa euroa. Summaa voidaan pitää suurena, sillä osakeanneissa yhtiölle on kerätty rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Verifiointi tarkoittaa sitä osaa järjestelmän kehityksestä, jossa laitteiston ja ohjelmiston toiminta varmennetaan. Että laite toimii, niin kuin sen on tarkoitettu. Siemens EDA on esitellyt uudistetun Velocen, joka varmentaa niin piirin, järjestelmän kuin ohjelmistokoodin toiminnan.

STMicroelectronics on esitellyt mobiiliverkon IoT-laitteille uuden kehitysalustan, joohon on valmiiksi integroitu eSIM-moduuli. B-L462E-CELL1-alusta sisältää kaikki tarvittavat laitteet ja komponentit tietoturvallisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksillä toimivan IoT-ratkaisun kehittämiseen.

HMD Global toi alkuvuodesta 2017 markkinoille ensimmäiset Nokia-puhelimensa. Pitkään yhtiö on etsinyt rooliaan, omaa identiteettiään. Eilinen iso lanseeraus, uudet puhelinperheiden nimet ja itse laitteet antaisivat ymmärtää, että nyt yhtiö on lopullisesti ymmärtänyt oman tiensä.

Lübeckin teknillisessä korkeakoulussa on kehitetty pikalataustekniikka, jolla esimerkiksi nykysähköautoista Nissan Leafin 40 kilowattitunnin akku voitaisiin ladata muutamassa minuutissa. Tutkijat pyrkivät jatkossa jopa 1000 kilowatin lataustehoon.

Rutronik on lisännyt valikoimaansa Apacerin huippunopean, teollisuussovelluksiin tarkoitetun SSD-levyn. PV140-25-levy on tämän hetken nopein U.2-formaatin SSD-asema. Levy on täysin yhteensopiva sekä PCIe GEn3x4 -liitännän että NVMe 1.3 -ohjausvaatimukset. Tehokkaan PCIe-ohjaimen ansiosta PV140-25 saavuttaa jopa peräkkäisessä datanluvussa 574 000 IOPS:n ja 3340 egatavun suorituskyvyn. Kirjoituksessa IOPS-nopeus on 266 000 ja megatavuina 1175.