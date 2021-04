FPGA-tehot tulevat koodaajien käyttöön

Xilinx on esitellyt omassa portfoliossaan uudenlaisen tuotteen. Yhtiön ensimmäinen SOM- eli järjestelmämoduuli on nimeltään Kria K26. Kyseon tuotantovalmiista moduulista, joka tuo laskentatehoa ja tekoälysovelluksia verkon reunalla oleviin laitteisiin.

Yhdessä kattavan ohjelmistopinon ja valmiiden, tuotantotason nopeutettujen sovellusten kanssa Krian mukautuvat SOM-moduulit ovat uusi tapa tuoda mukautuva tietojenkäsittely tekoälylle ja ohjelmistokehittäjille.

Kria-perhettä esitellessään Xilinxin teollisuustuotteiden kehityksestä vastaava Chetan Khona kertoi, että SOM-konseptin idea on abstrahoida FPGA-laitteisto. Piirien sijaan suunnittelu siirtyy korttitasolle, Khona kuvaili. Samalla alusta avaa FPGA:n ohjelmistokehittäjien käyttöön.

Kria K26 SOM on rakennettu Zynq UltraScale -piiriarkkitehtuurin päälle, jossa on neliytiminen Arm Cortex A53 -prosessori, yli 250K logiikkasolua ja H.264 / 265-videokoodekki. Moduulissa on myös 4 gigatavua DDR4-muistia ja 245 IO-liitäntää, joiden avulla se voi sopeutua käytännössä mihin tahansa anturiin tai liitäntään. 1,4 teraoperaation tekoälylaskentatehon ansiosta Kria K26 SOM antaa kehittäjille mahdollisuuden luoda konenäön tekoälysovelluksia, jotka tarjoavat yli kolminkertaisen suorituskyvyn pienemmällä viiveellä ja teholla verrattuna GPU-pohjaisiin ratkaisuihin.

Tärkeä osa uutta SOM-mallia on avata laitteiden kehitys perinteisille ohjelmistonkehittäjille. Kehittäjille on tarjolla avaimet käteen -sovelluksia, joita voidaan muokata koodaajille tuttujen suunnitteluympäristöissä, kuten TensorFlow-, Pytorch- tai Café-kehysten, sekä C-, C ++-, OpenCL- ja Python-ohjelmointikielillä.

Uuden mallin myötä Xilinx avaa ensimmäisen sulautetun alan sovelluskaupan reunalaskennan sovelluksiin. Xilinx App Store tarjoaa asiakkailleen Alveo-palvelinkeskustan luettelon ulkopuolelle nyt laajan valikoiman sovelluksia Xilinxilta ja sen ekosysteemipartnereilta. Kria-moduuleille tulee tarjolle avoimen lähdekoodin ilmaisia sovelluksia, joita voidaan käyttää älykameran seurannasta ja kasvojentunnistuksesta luonnollisen kielen käsittelyyn.

Suunnittelu nopeutuu Chetan Khonan mukaan merkittävästi. Tyypillisesti edge-laitteen kehityksestä viilautuu jopa 9 kuukautta. Kehittäjille tarjotaan omaa aloituspakettia, jota sitä kinmyydään vain 199 dollarilla.

Lisätietoja osoitteesta www.xilinx.com/kria.