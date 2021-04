Renesas vie Arm-uhkaajan autoihin

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri on noussut uhkaamaan Arm-piirejä monissa sulautetuissa sovelluksissa. Nyt japanilainen Renesas rysäyttää kunnolla. Se aikoo kehittää RISC-V-pohjaisia piirejä autoelektroniikkaan.

Yhteistyö RISC-V-pioneeri SiFiven kanssa on sikäli merkittävä, että ajoneuvoelektroniikka on monella tapaa kovin testi kaikille ohjaimille ja kaikelle elektroniikalle. Auton elektroniikka ei saa pettää ja toimintaympäristönä auto on yksi viheliäisimpiä.

Aivan vielä RISC-V-piirejä ei autoista löydy. Tässä vaiheessa Renesas on ilmoittanut strategisesta kumppanuudesta SiFiven kanssa seuraavan sukupolven huippuluokan RISC-V-ratkaisujen kehittämiseksi yhdessä autosovelluksiin. Kumppanuuteen sisältyy myös SiFiven RISC-V-prosessoriydinten IP-oikeuksien käyttöön Renesasille.

Vielä ei tiedetä, missä kaikissa ratkaisuissa Renesas aikoo RISC-V-piirejä käyttää. Yhtiöllä on valikoimissaan ADAS-järjestelmiä, sähköautojen elektroniikkaa sekä ratkaisuja, joilla auto liitetään verkkoihin. Renesas on tunnettu Arm-pohjaisten mikro-ohjainten ja järjestelmäpiirien valmistaja.

SiFivella on oma Intelligence-alusta, jolla voidaan hyödyntää vektori- ja tekoälyn laajennuskäskyjä osana RISC-V-käskykantaa. Näin prosessoreita voidaan käyttää myös vaativissa koneoppimismalleja hyödyntävässä laskennassa.