OnePlus 9 tuli myyntiin - täältä voit voittaa sen omaksesi

OnePlus 9 tuli tänään myyntiin Suomessa. Kyse on uuden OnePlus 9 Pro -lippulaivan pikkuveli. Mikä parasta, voit vielä voittaa tämän huippu-uutuuden tilaamalla pian ilmestyvän ETNdigi-erikoislehden.

Erot perus- ja Pro-mallin välillä ovat itse asiassa aika pienet. Molemmissa on sama tehokas Snapdragon 888 -prosessori. Molemmissa on 120 kertaa sekunnissa päivittyvä näyttö. Mukana tulee 65 watin Warp65-laturi, joka lataa akun täyteen puolessa tunnissa.

6,55-tuumainen näyttö on tasainen reunoiltaan. Ruutu on sama kuin viimesyksyisessä 8T-mallissa ja moni on sitä kehunut. Lopulta on makuasia, pitääkö reunoiltaan pyöristyvästä vai suorasta näytöstä.

9-perusmallissa on kolmoiskamera, jossa on Sonyn erinomainen 48 megapikselin pääkenno, 50 megapikselin ultralaajakuvakenno ja 2 megapikselin harmaasävykenno. Viimeksi mainittu antaa lisää sävyjä mustavalkokuvaukseen. Kamerassa ei ole telelinssiä, joten zoomauksessa Pro vie voiton.

Laitetta testattiin myös mobiilipelaamiseen. Pelit pyörivät hyvin, mutta puhelin kyllä lämpenee herkästi, jos pelejä pelaa vähän kauemmin. OnePlus kehuu uudella Cool Play -jäähdytyksellään, joten täytyy olettaa, että SD888-prosessori todella käy kuumana.

Puhelimessa on OnePlussan tavaramerkki eli liukusäädin äänen, värinän ja äänettömän valinnalle. Näyttöön integroitu sormenjäljentunnistus on erittäin nopea ja hyvä, eikä siitä löydy moitittavaa. Kasvojentunnistus toimii myös sujuvasti, mutta pimeässä käyttäjä ei tunnistu.

Akunkestoa voidaan pitää erittäin hyvänä. OnePlus 9:ä päästiin nyt vertaamaan parivuotta vanhaan iPhoneen ja ero on huomattava. Sinä missä iPhone roikkuu ”roikan nokassa” useammin ja pidempään, OnePlus 9 jaksaa raskaassakin käytössä koko päivän. Huippunopea lataus on tietysti vain piste iin päällä.

Puhelimesta on tarjolla kaksi eri mallia (8+128 ja 12+256 gigatavun muisteilla), joiden hinnat ovat 699 ja 799 euroa. Nyt voi saada tämän huippu-uutuuden vielä omaksesi tilaamalla tulevan ETNdigi-lehden ja uutiskirjeemme. Lue lisää täällä.