Samsung haluaa premium-läppärien kärkeen

Samsungin logiikkaa PC-koneiden markkinoilla voisi joku kutsua jopa poukkoilevaksi, sillä markkinoiden hiipuessa yhtiö katosi Pohjoismaiden markkinoilta kokonaan. Tänään yhtiö kuitenkin lanseerasi uudet Galaxy Book -kannettavat ja nyt korealaisvalmistaja on tosissaan.

Malliston perusmalli on puolitoistakiloinen Galaxy Book. Huippumalli on vain 870 grammaa 13-tuumaisena versiona painava Galaxy Book Pro ja malliston kruunaa 11,5 milliä paksu Galaxy Book Pro 360. Saranoistaan taipuva malli on tarkoitettu erityisesti paljon esityksiä tekevälle bisneskäyttäjälle.

Samsungin uutuudet kuvaavat hyvin sitä kehitystä, mikä PC-tietokoneissa on viime vuosina tapahtunut. Pitkään läppärit olivat tylsiä ja harmaita, yleensä tehottomia laitteita, joita joutui lataamaan aivan liian usein. Viime vuosina niiden tilalle on tullut etenkin premium-luokkaan äärimmäisen tehokkaita koneita, jotka jaksavat pyörittää raskaimpiakin softia pitkään akuilla, joiden lataaminen onnistuu vihdoin hieman nopeammin kännykkäpuolelta omaksutuilla tekniikoille.

Uudet Galaxy Bookit ovat raudaltaan uuden polven läppäreitä. Perusmalli toimii niin wifi- kuin LTE-verkoissa, Pro-malli uusissa 6E-wifi-verkoissa ja LTE-verkoissa ja lippulaiva Pro 360 myös 5G-verkoissa. Uusi kannettava kantaa siis mukanaan jatkuvaa integroitua nettiä.

Uusissa Galaxy Bookeissa Samsung luottaa Intelin 11. polven Core-prosessoreihin. Mallistosta löytyy eri suoritinversioita, jopa 32 gigatavua DRAM-muistia, tallennustilaa aina 512 gigatavuun asti ja 65 watin nopeaa USBC-latausta.

Toinen vanha, mihin Samsung edelleen luottaa, on Windows. Perus-Windows ei kuitenkaan enää käy valmistajille, joten Galaxy Bookeihinkin on tuotu ”viritetty” Windows 10. SmartSwitch-tekniikalla vanhan Windows-läppärin tiedot saa siirrettyä suoraan uuteen, Second Screen mahdollistaa vaikkapa Samsung Tabin käyttämisen kakkosnäyttönä ja Link to Windowsin avulla voidaan ajaa jopa viittä Android-sovellustan PC:n ruudulla.

Idea on yksinkertainen: parannellaan Windowsia niin, että käyttökokemus paranee. Joskus jopa lähestyy älypuhelinmaailmaa.

Uuden Samsung Balaxy Book -sarjan myynti alkaa Suomessa 14.5.2021, pois lukien Samsung Galaxy Book Pro 360 13” 5G -malli, joka saapuu myyntiin kesän jälkeen. Kaikkien mallien ennakkotilaus käynnistyy tänään 28.4.2021.

Galaxy Book Pro 360 -mallin suositushinta on 1199 - 1749 €, koneen teknisistä yksityiskohdista riippuen. Galaxy Book Pro -mallin suositushinta on 1099 - 1549 € ja Galaxy Book -mallin suositushinta puolestaan on 679 - 1049 €.