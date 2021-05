Teollisuusrobotteja kehittävä Omron on solminut jakelusopimuksen cobottien eli yhteistyörobottien työkaluja valmistavan tanskalaisen OnRobotin kanssa. Tämän ansiosta Omron voi tarjota EMEA-alueen asiakkailleen OnRobotin tuotteita, jotka ovat täysin integroitavissa OMRON TM -yhteistyörobottiin.

Suomalainen Sensible 4 on yksi autonomisen ajamisen pioneereja. Yhtiön ohjelmisto Dawn julkistetaan kaupalliseen käyttöön ensi vuonna. Markkinointipäällikkö Tuomas Saulialan mukaan työtä on vielä edessä ennen kuin jonkun autonvalmistajan minibussi kulkee täysin ilman kuljettajaa liikenteessä.

Eurocom on amerikkalaiskanadalainen läppärien kokoaja, joka on tunnettu ”pöytäkoneiden korvaajien” kehittämisestä. Nyt se on esitellyt pelikannettavan, jossa on markkinoiden ensimmäiset PCIe 4.0 -väyläiset SSD-asemat ja jopa 300 kertaa sekunnissa päivittyvä näyttö.

Tutkimuslaitos Canalys kertoo, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myytiin 347,4 miljoonaa älypuhelinta. Määrä on 27 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja osoittaa, että markkinoilla on palattu suurin piirtein koronaa edeltävälle tasolle.

Sähköautoissa kehitetään nyt kovaa vauhtia sekä nopeampaa latausta että pidempää kantamaa eli ajomatkaa yhdellä latauksella. Parempaa kohti mennään myös uuden tehoelektroniikan avulla, kuten Infineonin uusi piikarbidipohjainen tehomoduuli osoittaa.

Suomalaisoperaattorit testaavat jo millimetriaaltoja eli 26 gigahertsin tekniikkaa kentällä, mutta kyse on harvinaisesta herkusta myös Yhdysvalloissa, mistä mmWave-vyörytys alkoi. Ykkösoperaattori Verizoninkin verkossa millimetriaalloilla surfataan vain yhden prosentin verran kaikesta liikenteestä.

Digi International on esitellyt uuden reitittimen teollisuusverkkoihin. Monipuolinen Digi IX15 toimii sekä yhdyskäytävänä että reitittimenä asiakkaille, jotka etsivät edullisempia ja vaivattomampia vaihtoehtoja verrattuna erillispiirein toteutetuille verkkotoimintoja hyödyntäville laitteille.

Open RAN on avoin verkkoarkkitehtuuri, joka lupaa mullistaa mobiiliverkkojen markkinat. Tähän asti japanilainen Rakuten on ollut O-RAN-tekniikan äänekkäin mannekiini, mutta nyt Telecom Italia sanoo ottavansa tekniikan käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisoperaattorina.

Ericsson on esittelyt uuden 5G-tukiasemien radion, jolla voidaan kasvattaa operaattorin taajuusjakoista kapasiteettia. 6626-radio tuo kolmen sektorin tuen kahdella taajuusalueella.

Operaattorit ja Gigantti ovat kertoneet huhtikuun myydyimpien älypuhelimien listansa. Samsungin ja Apple kisaa kärjessä sekoitti OnePlus, jonka edullisemmat 5G-mallit nousivat parin listan kärkeen.