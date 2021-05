Samsung on esitellyt markkinoiden ensimmäisen muistimoduulin, joka tukee uutta Compute Express Link- eli CXL-liitäntästandardia. DDR5-piirien kanssa CXL-pohjainen moduuli antaa palvelinjärjestelmille mahdollisuuden merkittävästi skaalata muistikapasiteettia ja kaistanleveyttä.

Galliumnitridi-pohjaisten tehokomponenttien markkinat kasvavat 1,1 miljardiin dollariin vuonna 2026. Viiden vuoden kuluttua 61 prosenttia GaN-piireistä menee kulutuselektroniikan laitteisiin, ennustaa Yole Developpement tuoreessa tutkimuksessaan.

IBM:n uuden markkinatutkimuksen mukaan eurooppalaiset yritykset ovat kiihdyttäneet tekoälyn käyttöönottoa koronapandemian vuoksi. Tutkimuksen mukaan yli kolmasosa eli 36 prosenttia it-ammattilaisista ilmoitti, että heidän yrityksensä ovat kiihdyttäneet tekoälyn käyttöönottoa suoran seurauksena.

Huhtikuussa Minnesotan yliopiston ohjelmistokehittäjät joutuivat outoon valoon yrittäessään syöttää viallista koodia Linux-ytimeen tutkimusmielessä. Nyt Linuxin tekninen neuvonantajakunta (TAB) on asettanut omat ehtonsa sille, miten yliopisto pääsee takaisin Linux-kehittäjien pariin.

Green Hills Software ja Mathworks ovat esitelleet yhteistyötään, jonka seurauksensa suunnittelijat voivat helposti ja tehokkaasti kehittää ja ottaa käyttöön Simulink- ja MATLAB-sovelluksia sulautettujen prosessorien suunnitteluissa.

Uusi tehoelektroniikka lupaa mullistaa esimerkiksi autojen ja älypuhelinten latauksen, mutta lupaa galliumnitridi myös isoja bisnesmahdollisuuksia. Tämän todistaa GaNFast-piireistään tunnettu Navitas Semicondictor.

Kiinalainen Xiaomi on patentoinut älypuhelimen, jossa on näytön alla oleva kääntyvä kamera. Sitä voi käyttää sekä selfie- ja tavallisena kamerana. Patentista uutisoi hollantilainen LetsGoDigital-sivusto.

Integroitujen piirien kehitys on ottanut jatkuvasti isoja kehitysaskelia. Viivanleveys on pienentynyt ja laskentaytimet ovat kehittyneet, kun tavoitteena on ollut suurempi laskenta nopeus ja pienempi tehonkulutus. Uusimmatkaan pienen tehonkulutuksen mikro-ohjaimet eivät itse asiassa ole kovinkaan energiatehokkaita.

Nokian pääjohtaja Pekka Lundmark on jo sanonut, että vanha tapa toimittaa koko verkko operaattorille on tullut tiensä päähän. Markkina on muuttumassa merkittävästi. Tällä hetkellä kohutaan eniten kirjainyhdistelmästä O-RAN. Avoimilta radioverkoilta odotetaan paljon, kerrotaan uudessa ETNdigi-erikoislehdessä.

Lähes 20 vuotta toiminut tanskalaislähtöinen it-alan maahantuoja Convena Distribution laajenee Pohjoismaissa ja avaa toimipisteen myös Suomeen. Sitä vetämään on nimitetty IT-alan nuori veteraani Jiri Tainio.