MEMS-mikrofonit tuovat kuulon autoihin

Nykypäivän autoissa kehittyneet kuljettajan apujärjestelmät (ADAS) perustuvat kameroihin, tutkaan tai lidariin. Tämän seurauksena niiden kohdeobjekteihin on oltava näköyhteys. Infineon haluaa kuitenkin opettaa hätäajoneuvot kuulemaan paljon aikaisemmin kuin ne voivat nähdä mitään.

Infineon on yhdessä Reality AI:n kanssa kehittänyt tunnistusratkaisun, joka antaa ajoneuvoille kuulon. Ratkaisussa auton anturijärjestelmiin lisätään XENSIV-perheen MEMS-pohjaiset mikrofonit. Niiden avulla autot voivat "nähdä" kulman taakse ja varoittaa esimerkiksi lähestymässä olevia hätäajoneuvoja.

Infineon esittelee uuden ratkaisun virtuaalisessa Sensor Experience -tapahtumassa, Se perustuu XENSIV-mikrofoneihin yhdessä AURIX-mikro-ohjainten ja Reality AI:n Automotive See-With-Sound (SWS) -järjestelmän kanssa. Koneoppimiseen perustuvien algoritmien avulla järjestelmä pystyy havaitsemaan hätäajoneuvot, autot ja muut tien liikkujat, vaikka kuljettajat tai ajoneuvojen ADAS-järjestelmään sisältyvät anturit eivät näkisikään niitä. Koneoppiminen varmistaa myös, että maakohtaiset hätäajoneuvojen sireenit tunnistetaan kaikkialla maailmassa.

Autokäyttöön kvalifioidulla XENSIV-mikrofonilla IM67D130A on korkeampi käyttölämpötila-alue –(40 ° C - +105 ° C), mikä sallii sen käytön auton vihamielisessä ympäristössä. Mikrofonissa on pieni vääristymä ja se kestää kovia ääniä (akustinen ylikuormituspiste AOP on 130 dB). Tämä äänipohjan tunnistustekniikka voi myös mahdollistaa ajoneuvojen muut sovellukset, kuten tien kunnonvalvonnan, vaurioiden havaitsemisen tai jopa ennakoivan kunnossapidon.

Äänisignaalia Reality AI -ohjelmisto prosessoi AURIX-sarjan TC3x-MCU-ohjaimella, jota käytetään laajalti useissa autoteollisuuden sovelluksissa. Skaalautuva MCU-perhe tuo prosessointiin yhdestä kuuteen ydintä ja jopa 16 megatavua flashia. Se tukee ASIL-D-määrityksiä ISO26262 2018 -standardin alla.