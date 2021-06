Englantilainen CML Microcircuits esitteli keväällä RF- ja millimetrialueen radiopiirien SµRF-perheen. Idea on helpottaa asiakkaiden siirtyminen hyödyntämään yhä korkeampia taajuuksia. Nyt CML aikoo ensi viikolla esitellä ensimmäiset valmiit SµRF-piirit kaupallisiin toimituksiin.

Dell järjesti tänään verkkotilaisuuden, jonka aiheena oli liiketoiminnan jatkumisen varmistamisen verkkohyökkäyksen sattuessa. Yrityksillä täytyy olla suunnitelma ja strategia hyökkäysten varalta, sillä kuten Dellin myyntipäällikkö Kai Viljakainen sanoi, yrityksiin hyökätään eri tavoin joka 11. sekunti.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta vuonna 2018. Atlas VPN -yrityksen keräämien tilastojen mukaan asetuksen perusteella on kolmen vuoden aikana määrätty sakkoja yhteensä 283,7 miljoonalla eurolla.

Italialainen Eggtronic on esitellyt langattoman lataustekniikan, joka tekee nykyisestä Qi-standardista kerralla vanhentunutta. Patentoitu E2WATT-lataus tukee jopa 300 watin tehoa eli sillä voidaan ladata langattomasti myös jopa kodinkoneita ja muita suurempia laitteita. Eggtronicin roadmapissa puhutaan jopa sähköajoneuvoista.

DDR5-muistit ovat vihdoin tulossa kuluttajien käyttöön, mutta nyt nopeammasta muistista päästään nauttimaan myös teollisuuden sovelluksissa. Apacer esittelee virtuaalisen, koko kesäkuun kestävän Computex-näyttelyn aikana useita uutuuksia teollisuuden käyttöön.

Kiinalainen Xiaomi on todellinen internetin monialayritys, jonka valikoimasta löytyy tunnettujen älypuhelimien lisäksi erilaisia nettiin kytkettyjä älylaitteita sekä sähköskootterin kaltaisia erikoisuuksia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön kasvua vauhditti erityisesti älypuhelinmyynti.

RP2040 on ensimmäinen Raspberry Pi -säätiön suunnittelema mikro-ohjain. Suosittujen korttitietokoneiden myyjä Farnell ilmoittaa nyt aloittaneensa myös ohjainten myynnin. Ohjain tarjotaan kehittäjille Raspberry Pi Pico -kortilla, joka on joustava, erittäin edullinen kehitysalusta, joka voidaan myös käyttää suoraan lopputuotteissa.

Yritykset siirtyvät nyt vauhdilla hyödyntämään 5G-verkon tuoja mahdollisuuksia, kuten nopeampia ja luotettavampia langattomia yhteyksiä. Tietoturvayhtiö Trend Micron tuoreen raportin mukaan 5G tuo verkkoihin myös uusia uhkia, joihin yritysten on syytä suhtautua vakavasti.

STMicroelectronics kertoo, että sen ST8500- ja S2-LP-piirisarjoista on tullut markkinoiden ensimmäiset, jotka on sertifioitu uuden G3-PLC-hybridistandardin mukaisesti. Kyse on sähköverkkojen datansiirron standardista, joka tukee myös langattomien laitteiden liittämistä samaan verkkoon.

Siemens kertoo, että sen kahdesta Simatic-sarjan logiikkaohjaimesta on löytynyt vakava haavoittuvuus. Aukon avulla hyökkääjällä olisi ollut mahdollisuus päästä käsiksi laitteiden suojattuun muistiosaan ja ajaa siellä vapaasti omaa koodiaan. Siemens on lähettänyt asiakkailleen laiteohjelmiston korjauksen. Löydös osoittaa, että teollisuuden laitteet ovat yhä alttiimpia erilaisille hyökkäysvektoreille. Kun järjestelmät ovat kiinni verkossa ja muodostuvat yhä suuremmilta osin ohjelmistoista, niiden suojaamiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota.