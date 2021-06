Huawei FreeBuds 4: vastamelua korvan muodon perusteella

Huawei julkisti eilen uusimmat True Wireless Stereo (TWS) -nappikuulokkeensa. FreeBuds 4 -kuulokkeissa vastamelutoiminto on viety aiempaa pidemmälle. Napit on ensimmäisenä maailmassa varustettu aktiivisella Adaptive Ear Matching -taustamelun vaimennuksella.

Huawein mukaan FreeBuds 4 -kuulokkeilla on takanaan lähes kahden vuoden mittainen tutkimus- ja kehitystyö. Sen tuloksena syntynyt open-fit -vastamelutekniikka vie taustamelun vaimennuksen askeleen eteenpäin niin laite- kuin ohjelmistotasollakin.

Kuulokkeiden Adaptive Ear Matching -teknologia tunnistaa automaattisesti käyttäjän korvan muodon sekä käyttöolosuhteet ja optimoi melunvaimennusasetukset niiden mukaan. Tuloksena on miellyttävä melunvaimennuskokemus, joka tuottaa katkeamattoman ja korkealaatuisen äänenlaadun käyttötilanteesta riippumatta.

FreeBuds 4 -kuulokkeissa on myös kaksoismikrofonijärjestelmä, joka on ensimmäinen laatuaan avoimen istuvuuden nappikuulokkeissa. Järjestelmän ansiosta kuulokkeet kykenevät sulkemaan taustamelun aiempaa tarkemmin. Napeissa on nestekidepolymeerikomposiittikalvo (LCP), joka toistaa jopa 40 kHz:n taajuudet. Diskanttiäänet toistuvat kirkkaina ja täyteläisinä ilman, että kokonaislaatu kärsii.

Kuulokkeissa on suuri 14,3 millimetrin dynaaminen bassoelementti. Jykevämmän bassontoiston taustalla vaikuttavat myös FreeBuds 4:n päivitetty bassonparannusmoottori, bassoputki ja itsenäiseen äänionteloon suljettu emolevy. FreeBuds 4:n ilmatiiviys ja akustinen paine ovat kehittyneet merkittävästi Freebuds 3:sta, ja 15 % suurempi bassoputki mahdollistaa sekä ilman että kalvon intensiivisemmän resonoinnin.

Kun aktiivinen taustamelun vaimennus on kytketty pois, Huawei FreeBuds 4 -kuulokkeiden akku riittää jopa neljän tunnin katkeamattomaan musiikin toistoon. Latauskotelon ansiosta kokonaistoistoaika yltää jopa 22 tuntiin. Kun ANC on kytkettynä päälle, musiikkia voi kuunnella yhdellä latauksella 2,5 tuntia. Kun akku pääsee loppumaan, pikalataustekniikka antaa 2,5 tuntia lisää kuunteluaikaa jo 15 minuutissa.

Edeltäjäänsä FreeBuds 3:een verrattuna Huawei FreeBuds 4:n kokoa on hiottu 13 eri kohdasta, minkä ansiosta kuulokkeet ovat aiempaa kevyemmät. Yksi korvanappi painaa nyt vain 4,1 grammaa. Latauskotelo on 21,2 millimetrin paksuinen ja 38 gramman painoinen, joten se on 6,3 % edeltäjäänsä pienempi ja 20,8 % kevyempi.

Huawei FreeBuds 4 -kuulokkeiden suositushinta on 149 euroa ja niiden myynti Suomessa alkaa elokuussa.