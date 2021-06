Marvell on esitellyt markkinoiden ensimmäisen SSD-levyjen ohjainpiirin, joka tukee PCIe-väylän uutta 5.0-standardia. Bravera SC5 -ohjain tukee myös NVMe 1.4b -protokollaa. Näiden ansiosta ohjain mahdollistaa SSD-levyt, jotka tämän päivän PCIe4-levyihin verrattuna siirtävät dataa kaksinkertaisella nopeudella.

Check Point Research varoittaa uudesta vakoiluaseesta, jota kiinalainen uhkaryhmä käyttää. Tietoturvayhtiö sanoo tunnistaneensa ja estäneensä kaakkoisaasialaiseen hallitukseen kohdistuneen hyökkäyksen.

Tamperelainen Wirepas on esitellyt Wirepas Massive Tracking -ratkaisun. Kyse on logistiikan ja tavaroiden seurannan tekniikasta, joka mesh-tyyppisen Massive-ohjelmiston ansiosta on erittäin edullinen ja helppo ottaa käyttöön.

Viime vuosina AMD on monen mielestä mennyt jo Intelin ohi teknisessä kehityksessä. Computex-messujen virtuaalisessa keynote-puheessa yhtiön pääjohtaja Lisa Su esitteli tekniikkaa, joka aiheuttaa taatusti nikotuksia Intelin päämajassa. Uusi 3D-kotelointitekniikka kasvattaa tiheyttä, ja parantaa lämmönjohtumista.

Apple on kesän jälkeen esittelemässä uusia Macbook-kannettavia. Nyt näyttää siltä, että niiden moottorina toimii odotetusti Applen toisen polven oma prosessori. Nikkei Asia kertoo, että M2-piirit ovat olleet TSMC:n tuotannossa huhtikuusta lähtien. Nikkei Asian mukaan M2-piirit valmistetaan TSMC:n N5P-prosessissa, mikä on trimmattu 5 nanometrin tuotantoprosessi.

Huawei julkisti eilen uusimmat True Wireless Stereo (TWS) -nappikuulokkeensa. FreeBuds 4 -kuulokkeissa vastamelutoiminto on viety aiempaa pidemmälle. Napit on ensimmäisenä maailmassa varustettu aktiivisella Adaptive Ear Matching -taustamelun vaimennuksella.

Samsungin uusissa Galaxy S21+- ja Galaxy S21 Ultra -puhelimissa on yksi täysin uusi radiotekniikka, kun laitteen piirikortilla on istutettu myös ultralaajakaistainen UWB-piiri. Sen avulla laite osaa löytää älytunnisteella eli SmartTag+:lla varustetut laitteet. tekniikka perustuu XPN:n Trimension-piirisarjaan.

Suomen viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot on esitellyt matalan kiertoradan OneWeb-satelliittiverkkoa suomalaisille turvallisuustoimijoille. Nämä LEO-satelliitit (low earth orbit) mahdollistavat nopean ja viiveettömän globaalin tietoliikennepalvelun, jolle voisi olla käyttöä myös turvallisuustoimijoiden työssä.

Huawei julkisti tänään virallisesti erilaisille laitteilla tarkoitetun Harmony OS -käyttöjärjestelmän. Sen suurin valtti on saumaton yhteistoiminta eri laitteiden välillä. Yhtiön kulutuselektroniikkapuolen johtaja Richar Yun sanat voivat todella pitää paikkansa: alkamassa on uusi aika.

Englantilainen CML Microcircuits esitteli keväällä RF- ja millimetrialueen radiopiirien SµRF-perheen. Idea on helpottaa asiakkaiden siirtyminen hyödyntämään yhä korkeampia taajuuksia. Nyt CML aikoo ensi viikolla esitellä ensimmäiset valmiit SµRF-piirit kaupallisiin toimituksiin.