Qualcomm tunnetaan ennen kaikkea älypuhelinten piirisarjojen kehittäjänä, mutta yhtiö panostaa nyt yhä vahvemmin erilaisten laitteiden yhdistämiseen internetiin. Vastikään se esitteli 5G-verkossa toimivan IoT-modeemin, nyt valikoima kasvaa kattamaan erityyppisten IoT-laitteiden vaatiman sovellusprosessoinnin.

Business Finland on myöntänyt BATCircle 2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiolle noin 10,8 miljoonan euron jatkorahoituksen. Vuonna 2019 perustetun konsortion tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metalliteollisuuden ja akkukemikaalien valmistusprosesseja sekä lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Aalto-yliopiston johtamassa yhteistyössä on mukana 6 tutkimuslaitosta ja 15 yritystä.

Länsinaapurissa ei tällä hetkellä uskota koronapandemian pikaiseen hellittämiseen. Göteborgin elektroniikkamessut piti järjestää ensi syyskuussa, mutta nyt järjestäjä on päättänyt siirtää tapahtuman huhtikuulle 2023. Elektroniikkamessut järjestetään Priority Serneke Arenalla yhdessä Advanced Engineering -tapahtuman kanssa.

Itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 ja ruotsalainen T-Engineering ovat tuomassa Euroopan markkinoille itseajavan kiinalaisen Dongfeng Motorsin valmistaman robottibussin. Ajoneuvot tulevat olemaan täysin kuskittomia ja niitä tullaan käyttämään osana joukkoliikennepalveluja.

Jos haluaa nopeaa, äänetöntä ja vähän energiaa kuluttavan massamedian, valinta osuu aina flash-piireihin pohjautuviin SSD-levyihin. Seagate on kuitenkin kehittänyt perinteisen mekaanisen kiintolevyn, jolla datanluku onnistuu lähes SATA-väyläisten SSD-levyjen nopeudella.

Automaattisesti ohjattavien laitteiden ja prosessiohjauksen sovelluksia kehittävä ohjelmistoyhtiö Unikie on kutsuttu mukaan ajoneuvojen standardoitua arkkitehtuuria kehittävään kansainväliseen AUTOSAR-yhteenliittymään. Sen tietoturvallisuustyöryhmän puheenjohtajaksi on toukokuun lopulla nimitetty Unikien tietoturvajohtaja Jari Mononen.

Nokia, Qualcomm Technologies ja teleoperaattori UScellular ilmoittivat tänään saavuttaneensa maailmanennätyksellisen kantaman 5G-millimetriaalloilla. 28 gigahertsin linkki UScellularin kaupallisessa verkossa Nebraskan Grand Islandilla ylsi yli 10 kilometrin päähän. Datanopeus pysyi verkosta alaspäin noin gigabitin tasolla.

Galileo on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n satelliittipaikannusjärjestelmä, jossa tällä hetkellä on 26 satelliittia. Seuraavan neljän vuoden aikana taivaalle ammutaan 12 toisen polven Galileo-satelliitti. Niiden myös paikannuksen tarkkuus paranee nykyisestä noin metristä 10 senttimetriin.

Pelialan etujärjestö Neogames on julkaissut uuden raportin, jonka mukaan Suomen pelialan liikevaihto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia. Kahden miljardin euron raja ylitettiin kuudennen kerran ja 2,4 miljardin euron liikevaihdolla ala teki tulosta peräti puoli miljardia euroa. Uusia koodaajia alalle tarvitaan kipeästi.

Samsung sanoo tuoneensa markkinoille ensimmäiset yritys- ja palvelinkäyttöön tarkoitetut SSD-levyt, jotka tukevat uutta ZNS-tekniikkaa. Sen avulla levyjen kapasiteettia saadaan kasvatetuksi ja niiden käyttöikää selvästi pidemmäksi. Aika hyvin tiedostojärjestelmän parannukselta. ZNS tulee sanoista Zoned Namespace, mikä kääntynee sektoroiduksi nimitilaksi.