Kesäkuun artikkeli: Jopa 10 ampeerin virtaa auton järjestelmiin

ETN:n kesäkuun teknisissä artikkeleissa esiteltiin auton sähköjärjestelmiä, flash-muistin valintaa teollisiin olosuhteisiin sekä tärkeimpiä tekijöitä 5G:n yleistymisen taustalla. Kuukauden artikkeliksi nousi Toshiban artikkeli, jossa esitellään uusi ohjain tasavirtamoottoreihin.

Autojen käyttömukavuutta on jo pitkään haluttu parantaa moottoroiduilla toiminnoilla. Kustannussyistä toteutukset ovat usein perustuneet harjallisiin tasavirtamoottoreihin. Viime aikoina harjattomat BLDC-moottorit ovat alkaneet valloittaa autosovelluksia. Toshiba tarjoaa tähän tarkoitukseen mikro-ohjaimen ja moottorin väliin sijoitettavan energiatehokkaan ohjauspiirin, johon on integroitu tarvittavat esiajurit ja H-siltaohjaimet.

Tasavirtamoottorin ohjauselektroniikan suunnittelussa järjestelmien kehittäjiä hemmotellaan valinnanmahdollisuuksilla. Mikro-ohjain (MCU) sijaitsee ECU-yksikön ytimessä ja vastaanottaa tulosignaaleja CAN- tai LIN-väylän kautta muuntaen ne moottorien ohjaussignaaleiksi. Näiden lähtösignaalien on ohjattava tehokytkimiä (yleensä mosfettejä), jotka on kytketty H-sillan muotoon. Ohjainpiirit voivat toimia joko SMALL-tilassa, joka tukee enintään kahta 5 ampeerin moottoria, tai LARGE-tilassa, jolloin kanavia voidaan käyttää rinnakkain yhden jopa 10 A moottorin ohjaamiseen.

Lue lisää: Jopa 10 ampeerin virtaa auton järjestelmiin

SMART Modular Technologiesin artikkelissa käsiteltiin puolestaan flash-muistin valintaa kovien olosuhteiden sulautettuihin sovelluksiin. Monissa teollisuussovelluksissa vaarana on pölyn ja muiden saasteiden tunkeutuminen laitteistoihin. Kosteuden vaihtelut ja ilmassa mahdollisesti olevien tulenarkojen räjähdysherkkien kemikaalien läsnäolo heikentävät metallisia sähköliitäntöjä, jolloin järjestelmät voivat vikaantua. Suunnittelijoiden onkin tarkkaan mietittävä minkä tyyppiset flash-muistituotteet soveltuvat parhaiten mihinkin käyttökohteeseen.

Lue lisää: Miten valita oikea flash-muisti koviin olosuhteisiin?

Molexin Darryl Wilson esitteli omassa artikkelissaan 10 tekijää, jotka vaikuttavat 5G-verkkotekniikan suosion kasvuun. Yli 90 prosenttia mobiilioperaattoreista sanoo saavuttavansa 5G-tavoitteensa vuoteen 2026 mennessä.

Lue lisää: Nämä 10 tekijää vetävät 5G:n nousuun