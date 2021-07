Pneumatiikka ja elektroniikka sopivat oikeastaan huonosti yhteen. Ilman avulla on mahdollista ohjata monenlaisia laitteita erittäin tarkasti, mutta ohjaukseen tarvittava elektroniikka tekee laitteista usein kalliita. Nyt tutkijat Englannissa ovat kehittäneet paineilmalla toimivan muistin, jolla laitteita voidaan ohjata.

Ericssonin pääjohtaja Börje Ekholm lobbasi talvella vankasti sen puolesta, ettei Huaweita suljettaisi pois Ruotsin 5G-huutokaupasta. Hän pelkäsi Huawein kohtelun vaikuttavan yrityksensä toimintaan maailman suurimmilla verkkolaitemarkkinoilla Kiinassa.

Kiinalainen Xiaomi on tällä hetkellä kovassa nosteessa. Yhtiön älypuhelinmyynti kasvoi toisella neljänneksellä 83 prosenttia vuodentakaisesta ja samalla se ohitti Applen 17 prosentin markkinaosuudella.

Biometrista tunnistusta on kehitetty maksukortteihin jo vuosien ajan ja tekniikkaa on jo testattu useissa piloteissa. Sormenjälkeen perustuva käyttäjän tunnistus alkaa kuitenkin yleistyä vasta nyt, kun korttivalmistajille on tarjolla valmiita alustoja.

Supertietokoneiden suorituskyky rankataan kaksi kertaa vuodessa ja japanilainen Fugaku on tällä hetkellä selvästi tehokkain kone. Mutta ovatko superkoneet energiatehokkaita? Itse asiassa eivät. Älypuhelimien sovellusprosessorit ovat monin verroin energiatehokkaampia.

Ericsson, Telia ja Qualcomm ovat onnistuneesti testanneet uutta 5G-ominaisuutta operaattorin verkossa. Testit Qualcommin Snapdragon-piiriin pohjaavalla päätelaitteella osoittavat, että tekniikan avulla päästään verkon resursseihin kiinni jopa kolme kertaa nykyistä nopeammin.

Mikroelektromekaanisten järjestelmien eli MEMS-komponenttien markkinat kasvavat nyt rivakkaa seitsemän prosentin vuosivauhtia. Vuoteen 2026 mennessä MEMS-piirien myynti kasvaa 18,2 miljardiin dollariin.

Kun piirit valmistetaan yhä pienempään ahdettuna ja ne toimivat koko ajan nopeammin, lämmöntuotto on kasvava ongelma järjestelmille. Taiwanilainen TSMC vastaa uusimpien mikropiirien valmistuksesta niin Applelle kuin Intelille ja nyt yritys kaavailee vesijäähdytystä menetelmäksi johtaa hukkalämpö pois piirien sisältä.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologies on julkaissut uusimman haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että toukokuussa yleisimpien haittaohjelmien listakärkeen noussut Trickbot piti asemansa myös kesäkuussa. Se on käytännössä vallannut paikan Emotetilta, jonka levittämiseen rakennettu bottiverkko hajotettiin tammikuussa.

Kolme nuorta löysi aiemmin keväällä vakavia tietoturva-aukkoja ylioppilaskirjoituksissa käytettävästä Abitti-järjestelmästä. Heidät on nyt palkattu energiayhtiö Helenin tietoturvatoimittaja Fraktalin palkkalistoille. Kolmikon tehtävänä on tutkia Oma Helen -sovelluksen tietoturvaa kesän aikana.