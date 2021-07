Arm valmisti 32-bittisen muoville

Arm on kehittänyt 32-bittisen mikro-ohjaimen, joka on toteutettu kokonaan taipuisalle, muoviselle alustalle. Nature-lehdessä esitelty erikoisuus on saanut nimekseen PlasticArm.

PlasticARM koostuu 56340 NMOS-transistorista ja -vastuksesta, ja se on rakennettu muovialustalle, jonka on kehittänyt pieni mikropiirien sopimusvalmistaja PragmatIC Semiconductor Englannin Cambridgessa.

Mikro-ohjainta on kehitetty kuuden vuoden ajan. Se sisältää 32-bittisen keskusyksikön, NVIH-ohjaimen ulkoisten laitteiden keskeytysten ohjaamiseen sekä 456 tavun ROM-muistin, johon mahtuu kolme ARMv6-M-käskysarjalla koodattua testiohjelmaa.

Koko järjestelmä toimii 29 kilohertsin kellotaajuudella 3 voltin virtalähteestä. Tehoa kuluu 21 milliwattia, mistä prosessorin staattinen teho muodostaa 45 prosenttia.

Lisätietoja muoviohjaimesta löytyy Naturen sivuilta.