Itävaltalaisen ams:n nykyään omistama ledipioneeri OSRAM on esitellyt uuden kvanttipistetekniikan, jonka avulla voidaan tehostaa sekä ledien tehokkuutta eli valovoimaa, että hyötysuhdetta. Tekniikan avulla OSRAM puristaa ledistä yhdellä watilla yli 200 lumenin valovoiman.

Arm on kehittänyt 32-bittisen mikro-ohjaimen, joka on toteutettu kokonaan taipuisalle, muoviselle alustalle. Nature-lehdessä esitelty erikoisuus on saanut nimekseen PlasticArm.

OnePlus nauttii Suomessa suurta suosiota ja viime syksynä esitelty edullisemman hintaluokan Nord-malli on ollut maamme myydyin 5G-puhelin. Nyt yhtiö esittelee hittipuhelimen seuraajan. Nord 2 tuo lisää ominaisuuksia samoilla hinnoilla kuin edeltäjänsä. Konseptille voi ennustaa menestystä myös tällä kertaa.

Yksityinen Environmental Working Group -järjestö vaatii Yhdysvaltain tietoliikennekomissiota kiristämään selvästi kännykkäsäteilylle asetettuja säteilyraja-arvoja. EWG:n mukaan lapsille asetettujen SAR-rajojen pitäisi olla satoja kertoja nykyisiä tiukemmat.

Huawein uusia puhelimia on tällä hetkellä vaikea ostaa lännessä, mutta yhtiön Kirin-sovellusprosessorit ovat olleet iso menestys. Kiinalaisessa Weibo-palvelussa on verrattu Kirin-prosessorien ja Qualcommin Snapdragonin kehityksen vauhtia. Kirin vie voiton selvästi.

Qualcomm dominoi Android-puhelimien markkinoita, mutta se haluaa laajentaa asemaansa myös Wear OS -laitteissa eli ennen kaikkea älypuhelimissa. Eilen yhtiö kertoi visiostaan puettavien markkinoilla. Uusia Snapdragon Wear -piirejä on luvassa ensi vuonna.

5G-verkkojen uudet haasteet edellyttävät mukautuvia ratkaisuja, jotka pystyvät vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin samalla kun ne kehittyvät markkinoiden tarpeiden mukaan. Xilinxin Zynq-perheen UltraScale + RFSoC DFE eli digitaalinen etupää vastaa näihin haasteisiin arkkitehtuurinsa ansiosta.

Robottiauto on yksi teknologisen kehityksen kuumimpia alueita. Tulevat autot tarvitsevat yhä enemmän elektroniikkaa, mutta kuin paljon? Osviittaa tästä antaa ON Semiconductorin ja AutoX:n yhdessä kehittämä alusta, joka mahdollistaa SAE:n luokituksen mukaisen 4-tason robottiauton näkymän ympärilleen.

Pneumatiikka ja elektroniikka sopivat oikeastaan huonosti yhteen. Ilman avulla on mahdollista ohjata monenlaisia laitteita erittäin tarkasti, mutta ohjaukseen tarvittava elektroniikka tekee laitteista usein kalliita. Nyt tutkijat Englannissa ovat kehittäneet paineilmalla toimivan muistin, jolla laitteita voidaan ohjata.

Ericssonin pääjohtaja Börje Ekholm lobbasi talvella vankasti sen puolesta, ettei Huaweita suljettaisi pois Ruotsin 5G-huutokaupasta. Hän pelkäsi Huawein kohtelun vaikuttavan yrityksensä toimintaan maailman suurimmilla verkkolaitemarkkinoilla Kiinassa.