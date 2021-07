Nokia XR20 uudistaa idean kestävästä puhelimesta

Markkinoilla on aina ollut kovaa käyttöä kestäviä älypuhelimia, mutta ne ovat aina olleet vähän kömpelöitä. HMD Global on esitellyt uuden XR20-mallin, joka uudistaa ajatuksen ns. rugged-laitteesta. HMD:n tuotepäällikkö Adam Fergusonin mukaan laite tuo kestävyyden tavallisille käyttäjille.

XR20 on kestävin nokialainen koskaan. Se pyrkii ratkaisemaan monien käyttäjien isoa ongelmaa. Tilastojen mukaan jopa 72 prosenttia käyttäjistä rikkoo puhelimensa. Statistan lukujen mukaan joka tunti rikkoutuu 5761 älypuhelinnäyttöä.

XR20 on lujatekoinen laite, joka kestää lämpötilaeroja +55 asteesta –22 asteeseen, pudotuksen 1,8 metristä ja upotuksen metrin syvyiseen veteen yli tunnin ajaksi. Nokia XR20 on käynyt läpi kaikkiaan yli 50 erilaista ankaraa testiä, ja osoituksena kestävyydestään se on ansainnut Yhdysvaltain puolustushallinnon standardiin perustuvan sertifioinnin.

USA:n armeijan standardiin perustuva MIL-STD-810H-sertifiointi tarkoittaa, että laite kestää pudotuksen 1,5 metristä ja upotuksen veteen puoleksi tunniksi 1,5 metrin syvyydelle. HMD Globalin omien testien mukaan laite kuitenkin selviää jopa 1,8 metrin pudotuksesta ja se kestää suuria lämpötilaeroja, joten se toimii niin Madridin paahtavassa auringossa kuin Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissakin.

Näyttöä suojaa uusin Gorilla Glass Victus -lasi, joka kestää naarmuja neljä kertaa paremmin kuin kilpailevat merkit. Onnettomuuden sattuessa Nokia XR20:n omistajat voivat kuitenkin ottaa rennosti: HMD Global tarjoaa näytölle 1 vuoden takuun, jonka puitteissa rikkoutunut näyttö vaihdetaan kerran. Tämä sopii hyvin yhteen kolmen vuoden laajennetun takuun kanssa.

HMD lupaa kestävälle uutuudelleen käyttöjärjestelmäpäivitykset kolmeksi vuodeksi ja tietoturvapäivitykset 4 vuodeksi. Näyttö luvataan vaihtaa uuteen vuoden ajan ostosta, jos se rikkoutuu.

Nokia XR20:stä tulee saataville kaksi mallia. 4 + 64 gigatavun muistilla suositushinta on 529 euroa, 6 + 128 gigatavulla 599 euroa. Laite pohjaa Snapdragon 480 -piirisarjaan, joka Adam Fergusonin mukaan voittaa suorituskyvyssä monet Qualcommin 6-sarjan prosessorit. RAM-muistia on 4 tai 6 gigatavua ja tallennustilaa enimmillään 512 gigatavua. Takana on kaksoiskamera, jossa 48 megapikselin pääkameran vieressä on 13 megapikselin ultralaajakenno. Etukamera selfie-kuvaa 8 megapikselin kennolla.

Isoa 4630 milliampeeritunnin akkua ladataan 15 watin teholla langattomasti ja 18 watin teholla piuhaa pitkin. HMD lupaa akun kestävän kahden työpäivän ajan.