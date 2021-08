Huawein uusin on erikoinen huippupuhelin

Huawei on julkistanut uusimman huippupuhelimensa, joka tottelee mallimerkintää P50 Pro. Laite on spekseiltään pääosin taattua Huaweita eli laadukasta kameraa, näyttöä ja nopeaa latausta. Huawein nykytilanne kuitenkin näkyy erityisesti yhtenä omituisuutena.

P50 Pro on tulossa globaalisti tarjolle. Lännessä laite tulee myyntiin Qualcommin Snapdragon 888 -piirisarjalla varustettuna. Sen kyljessä on kuitenkin vain 4G-modeemi, sillä Qualcomm ei saa myydä 5G-tekniikkaa Huaweille USA:n pakotteiden takia.

Tämä on iso isku Huaweille. Lippulaivamalli ilman 5G-tukea on tänä päivänä omituinen yhdistelmä. Lisäksi täytyy jotenkin pystyä uskomaan amerikkalaisperustelut, joiden mukaan 5G on uhka kansalliselle turvallisuudelle, mutta 4G ei.

Tämä kaikki on sääli, sillä Huawein uutuudet sekoittaisivat pakkaa meilläkin mukavasti. P50 Pro on varustettu 6,6tuumaisella näytöllä, joka virkistyy parhaimmillaan 120 kertaa sekunnissa. Kosketusta näyttö aistii 300 kertaa sekunnissa, minkä pitäisi taata nopea vaste näpyttelyille. Näytön tarkkuus on 451 pistettä tuumalla.

Takapuolella P50 Prossa on neloiskamera salamineen, ja kombo on jaettu kahteen kohoumaan tai moduuliin. Pääkamera on 50 megapikselin kenno, ultralaajakennossa on 13 megapikseliä ja telekamerassa 64 megapikseliä. Lisäksi mustavalkokuvausta parantaa 40 megapikselin harmaasävykenno. Kamera on jo saanut laajasti suitsutusta testeissä.

P50 Pro- ja P50-perusmallit toimivat Huawein omalla Harmony OS 2 -käyttöjärjestelmällä. Se pohjaa avoimeen Androidiin ja EMUI-käyttöliittymään, joten alusta on tuttu Android-käyttäjille.

Huawei on lupaillut P50-sarjaa myyntiin globaalisti, mutta Suomen osalta myynnin aloitusta tai hintoja ei ole kerrottu vielä.